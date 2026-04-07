Vence el ultimátum de Trump: “Irán podría ser eliminado en una sola noche”

Estados Unidos e Israel ya lanzaron este martes un ataque contra un puente cerca de la ciudad iraní de Qom, al sur de Teherán, según medios locales.

E l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche horas antes del vencimiento de su ultimátum a la nación islámica, tras casi 40 días de hostilidades.

La noche señalada por Trump “podría” ser la de este martes , como se encargó de aclarar el mandatario norteamericano, quien incluso eligió la hora 20:00 del Este de los Estados Unidos, las 21:00 en la Argentina.

Primer ataque

De hecho, Estados Unidos e Israel ya lanzaron este martes un ataque contra un puente cerca de la ciudad iraní de Qom, al sur de Teherán, según informes de los medios locales.

“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, fue la frase de Trump que se escuchó durante la transmisión de la cadena CNN

La isla iraní de Kharg era blanco de ataques, de acuerdo con los primeros informes de la jornada.

Una advertencia de Israel

El ejército de Israel advirtió el martes a los ciudadanos iraníes que eviten viajar en tren hasta al menos las 21:00 hora local (17:30 GMT) de este martes. También sugirió que no se acercaran a las vías ferroviarias durante dicho lapso, a partir del anuncio.

Contragolpe

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó el martes que interceptó un buque portacontenedores de propiedad israelí que intentaba transportar equipo militar a Israel a través de un puerto en los Emiratos Árabes Unidos sin pasar por el estrecho de Ormuz, según Sepah News, su medio de comunicación oficial.

La posición de China

“La prolongación de la guerra y la escalada del conflicto no benefician a nadie”, advirtió esste martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Mao Ning.

Otra vez, China instó a todas las partes interesadas a desempeñar un papel constructivo para aliviar la situación en Irán y promover conversaciones de paz.

La vocera pronunció estas declaraciones en una rueda de prensa habitual al responder a una pregunta sobre las declaraciones de Trump.

Un reto al embajador de los Estados Unidos en China

China reprendió el martes al exembajador de los Estados Unidos destacado en Pekín, Nicholas Burns. Lo hizo a partir de sus comentarios sobre la postura de China respecto a Irán y Venezuela.

“China ha tomado nota de las declaraciones pertinentes”, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, en una rueda de prensa habitual.

Añadió que los hechos y los méritos de la situación en relación con Irán y Venezuela son muy claros, al igual que la postura de China.

Mao señaló que, ignorando las causas profundas de estos problemas, Burns optó por culpar a China, distorsionando y difamando la postura justa y objetiva de China en favor de la paz a través del prisma del pensamiento hegemónico estadounidense, e intentando maliciosamente crear una división entre China y los países en cuestión.

“Tales declaraciones se hacen claramente con segundas intenciones”, afirmó Mao.

¿Qué opina Rusia?

La situación en Oriente Medio se deteriora rápidamente y amenaza con descontrolarse por completo, pero aún existen posibilidades de una resolución político-diplomática del conflicto, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Rusia expresó su profunda preocupación por los ataques contra infraestructura civil, incluidas instalaciones nucleares y sitios de patrimonio cultural, así como por el enorme número de víctimas civiles, según un comunicado publicado en el sitio web del ministerio.

Moscú se muestra particularmente preocupada por los ataques cada vez más frecuentes contra la central nuclear de Bushehr, que ya han provocado víctimas entre el personal y han creado el riesgo de un desastre radiactivo más grave en la región del Golfo Pérsico que el accidente nuclear de Chernóbil, señala el comunicado.

“Instamos una vez más a un cese inmediato de las hostilidades. Acogemos con beneplácito los esfuerzos de varios Estados, entre ellos Pakistán, Turquía y China, para reducir las tensiones en torno a Irán con el objetivo de iniciar un diálogo sobre una normalización a largo plazo y sostenible de la situación en Oriente Medio”, añade.

Moscú cree que aún existen posibilidades de alcanzar una solución político-diplomática, pero para evitar que se vean socavadas, las partes deben abandonar las amenazas, los ultimátums y las acciones que puedan intensificar el conflicto, añade el comunicado.

Los comentarios de Trump

Trump advirtió repetidamente que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras en Irán si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo.

Consultado sobre si la guerra está a punto de intensificarse o si se acerca a su fin, Trump respondió que depende de cómo responda Irán al plazo que él fijó.

“Este es un período crítico. Tienen hasta mañana. Ahora veremos qué sucede. Puedo asegurarles que están negociando, y creemos que de buena fe”, comentó

El mandatario estadounidense continuó: “Estamos recibiendo la ayuda de algunos países increíbles que quieren que esto termine porque también les afecta”.

Mediadores

Egipto, Pakistán y Turquía actuaron como mediadores entre Estados Unidos e Irán, pero que las conversaciones indirectas se estancaron la semana pasada, según CNN.

Trump afirmó que Estados Unidos, y no Irán, debería imponer un peaje a los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz, indicó CNN.

“¿Qué tal si cobramos peajes?”. Prefiero hacer eso a dejar que ellos los cobren”, fue otra de las frases de Trump.

La situación actual

Irán reafirmó su control sobre esta vía marítima crucial mediante la imposición de un nuevo sistema de peaje a los buques cisterna que deseen transitar por ella.

El mes pasado, el gobierno iraní aprobó un plan para cobrar peajes a los barcos que atraviesan el estrecho y así garantizar su soberanía.

Trump afirmó que creía que Estados Unidos debería imponer peajes debido a su éxito militar en el conflicto actual: “¿Por qué no? Somos los ganadores. Ganamos. ¿De acuerdo? Han sido derrotados militarmente”, fue su comentario.

Al preguntársele si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Irán que no incluyera la reapertura del Estrecho de Ormuz, Trump respondió que ese estrecho es una “prioridad muy importante”.

“Podemos bombardearlos sin piedad. Podemos dejarlos fuera de combate. Pero para cerrar el estrecho, basta con un terrorista que, de alguna manera, tenga un camión cargado de minas para plantar en el agua”, expresó.