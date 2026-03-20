Golpe al corazón de la propaganda iraní: Israel y EE. UU. eliminaron al portavoz de la Guardia Revolucionaria

En un ataque de precisión en el centro de Teherán, murió el general Ali Mohamad Naeini. La baja del jefe de comunicación se suma al descabezamiento sistemático de la cúpula del régimen en una semana de escalada total.

El régimen de Irán confirmó la muerte del General de Brigada Ali Mohamad Naeini

La guerra en Medio Oriente entró en una fase de "decapitación" estratégica. Este viernes, el régimen de Irán confirmó la muerte del General de Brigada Ali Mohamad Naeini, el máximo responsable de las relaciones públicas y voz oficial de la Guardia Revolucionaria.

El ataque, ejecutado con misiles de alta precisión en el exclusivo barrio de Pasdaran, en el centro de la capital iraní, marca un punto de no retorno: las fuerzas aliadas de Israel y Estados Unidos ya no solo golpean objetivos militares en la frontera, sino que están desarticulando el aparato político y de propaganda en el núcleo mismo del poder de Teherán.

La televisión estatal de Irán confirmó la muerte de Ali Mohamad Naeini

Era el portavoz oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el jefe de su división de Relaciones Públicas. Básicamente, era la cara y la voz que emitía los comunicados de guerra y manejaba la narrativa oficial del país.

Murió en un bombardeo aéreo nocturno en el "corazón de Teherán", en una operación conjunta entre Israel y Estados Unidos. En el mismo ataque también murió su adjunto de relaciones públicas.

Ubicación exacta del ataque

El bombardeo ocurrió en el Distrito 3 de Teherán, específicamente en el barrio de Pasdaran.

El punto clave: es una zona de alta seguridad donde se encuentran muchas oficinas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y residencias de sus altos mandos. Detalle técnico: los reportes indican que fue un ataque de precisión quirúrgica contra un edificio administrativo vinculado a las comunicaciones de la Guardia, lo que minimizó los daños en las construcciones civiles linderas, pero demolió por completo el objetivo.



Una semana de "descabezamiento"

Lo de Naeini no es un hecho aislado; es el cierre de una semana donde Israel ha ido sistemáticamente por las cabezas del régimen:

Martes 17: Se confirmó la muerte de Ali Larijani , quien era el Jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y, según muchos analistas, el hombre que estaba "manejando el país" tras la muerte del anterior Líder Supremo.

Miércoles 18: Cayó el Ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib .

Hoy viernes: La baja de Naeini (Propaganda) y del jefe de inteligencia de la milicia Basij.

Por qué es importante esta baja

Para un régimen como el de Irán, la propaganda es una herramienta de control interno vital. Matar al portavoz en vísperas de la finalización del Ramadán busca: