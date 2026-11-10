Condenaron a 100 latigazos en Arabia Saudita a una mujer de Kenia por dar a luz fuera del matrimonio

Un tribunal penal de Arabia Saudita condenó a latigazos y un año de destierro a una mujer de 40 años por relaciones sexuales fuera del matrimonio

Un tribunal en Riad condenó a 100 latigazos y un año de destierro a Esther Wanja Muthoni , una trabajadora doméstica keniana de 40 años , al declararla culpable de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El caso expone los vacíos legales y límites de las reformas en Arabia Saudita , al evidenciar la vulnerabilidad de mujeres migrantes en la región del Golfo.

Muthoni, madre de cinco hijos , había viajado a Arabia Saudita reclutada a través de la agencia de recursos humanos Maharah . Quedó embarazada durante una breve relación con un residente egipcio del reino, quien abandonó el país tras el inicio de los hechos. En agosto de 2025, dio a luz a su hijo, Abudy, en las viviendas del personal. Tras ser descubierta por sus supervisores, la policía la detuvo para interrogarla.

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La mujer vive en la calle y sufre desprotección diplomática

Tras el nacimiento, comenzó una odisea de más de un año para intentar regresar a Kenia. Según denuncias de organizaciones internacionales, a los hijos de madres solteras se les niegan sistemáticamente los certificados de nacimiento en el reino. Asimismo, Muthoni denunció que la embajada de Kenia en Riad la ignoró en reiteradas oportunidades, mientras que las autoridades consulares y locales a menudo muestran negligencia o abusos hacia las trabajadoras migrantes.

El caso cobró visibilidad internacional tras una investigación previa de The New York Times, lo que impulsó a la empresa a proporcionarle alojamiento temporal y a la embajada a expedirle documentación de salida. Sin embargo, el proceso judicial pendiente en su contra impidió su repatriación.

Juicio sin representación y vacíos en las reformas en Arabia Saudita

Durante el proceso, Muthoni no contó con un abogado defensor, pese a que la ley teóricamente prevé asistencia legal gratuita para indigentes. En octubre, un panel de tres jueces la sentenció basándose en una interpretación ortodoxa de la sharía (ley islámica) que estipula la flagelación por adulterio o fornicación. El fallo no contempló el procesamiento del padre del niño.

Organizaciones de derechos humanos criticaron duramente la medida. Ekaterina Porras Sivolobova, fundadora de la ONG Do Bold, señaló que la condena "despoja a una madre de su dignidad y hace lo contrario a proteger a las mujeres vulnerables".

El alcance real de las reformas sauditas respecto a los latigazos

La sentencia pone de relieve las inconsistencias en las políticas de modernización del reino. Aunque en 2020 las autoridades anunciaron restricciones significativas a la imposición de latigazos –medida celebrada internacionalmente como una abolición de la práctica–, los tribunales mantuvieron excepciones para delitos morales previstos estrictamente por la sharía. Debido a la falta de un código penal escrito y a la opacidad en la publicación de sentencias, resulta complejo determinar con qué frecuencia se siguen dictando estos castigos.

Sin recursos económicos ni asesoría legal para apelar, Muthoni aceptó la sentencia con la esperanza de que sea el único camino para retornar a su país junto a su hijo, cuyos documentos de salida ya vencieron.