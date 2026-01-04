Uno Santa Fe | El Mundo | Trump

"Precio muy alto": la dura advertencia de Trump a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro

El presidente de EE.UU. exigió cooperación a la mandataria interina para abrir el acceso al petróleo. Dijo que “reconstruir” el país es mejor que lo actual

4 de enero 2026 · 16:57hs
Precio muy alto: la dura advertencia de Trump a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos.

Donald Trump lanzó una severa advertencia a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, el mandatario estadounidense sentenció que si la funcionaria "no hace lo correcto", pagará "un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro".

La Casa Blanca está dispuesta a mantener una relación operativa con el actual gobierno venezolano, pero bajo una condición innegociable: el cumplimiento de los objetivos de Washington, que incluyen abrir el acceso a la inversión estadounidense en las vastas reservas de petróleo locales.

Tensión por los recursos y "país fallido"

La amenaza de Trump surge luego de que Rodríguez, confirmada como presidenta interina por el Tribunal Supremo y los mandos militares, adoptara un tono desafiante asegurando que defenderán los "recursos naturales" del país.

Pese a su histórica retórica contra los cambios de régimen en el extranjero, Trump justificó la intervención directa asegurando que Venezuela es un "país totalmente fallido" y un "desastre en todos los sentidos". Para el republicano, "reconstruir y cambiar de régimen" es una opción preferible a la situación actual.

Finalmente, en la misma entrevista, Trump volvió a mencionar su interés estratégico por Groenlandia, asegurando que EE.UU. la necesita "absolutamente" para su defensa.

¿Qué significa la advertencia de Trump sobre el "precio muy alto" para Delcy Rodríguez?

La declaración implica una amenaza directa de intervención o persecución judicial similar o peor a la sufrida por Nicolás Maduro si la actual administración interina no se alinea con los intereses de Estados Unidos. Trump busca forzar una cooperación inmediata, especialmente en materia energética, bajo la pena de desmantelar por completo la estructura de poder restante del chavismo mediante la fuerza militar o acciones legales extraterritoriales.

