Entre septiembre y octubre se aplicaron 97.425 dosis contra distintas enfermedades a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica. Desde el 2 de noviembre, la campaña incorporó a las fuerzas de seguridad y al personal de las cárceles, con prioridad en seis departamentos del corredor de la costa.

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

En el marco de la preparación ante una eventual emergencia hídrica por el fenómeno de El Niño, la Provincia aplicó 97.425 dosis de vacunas entre el 1 de septiembre y el 28 de octubre a trabajadores que cumplen tareas operativas en el territorio. La campaña, que inicialmente alcanzó a personal de municipios, comunas y distintos organismos, sumó desde el 2 de noviembre a integrantes de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario.

La estrategia sanitaria contempla la aplicación de vacunas contra el tétanos, la gripe, la Hepatitis B y el dengue, además de la revisión de los esquemas para prevenir el sarampión, la rubéola y las paperas. El objetivo es proteger a quienes podrían tener un rol activo ante posibles contingencias, especialmente en zonas afectadas por anegamientos o inundaciones.

La secretaria de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi, explicó que la preparación frente al fenómeno climático también requiere anticipar los cuidados de los equipos que intervendrán durante una emergencia. En ese sentido, señaló que se viene trabajando en distintos puntos de Santa Fe y que actualmente la estrategia alcanza al personal de las fuerzas de seguridad.

Por qué se aplican estas vacunas

La selección de las vacunas responde a los riesgos que pueden presentarse durante las tareas en territorio. Según detalló Uboldi, se revisan los esquemas de antitetánica ante la posibilidad de cortes y lastimaduras, y los de Hepatitis B por el riesgo de transmisión a través de elementos cortopunzantes.

También se ofrece la vacuna contra el dengue, debido a que los trabajadores podrían desempeñarse en zonas anegadas o inundadas durante los meses de altas temperaturas, cuando puede proliferar el mosquito transmisor de la enfermedad. Sobre esta vacuna, la funcionaria precisó que la primera dosis ya brinda una protección del 82 %.

A su vez, se verifica la aplicación de la vacuna antigripal, ante la continuidad de la circulación de virus respiratorios.

Qué departamentos están incluidos

En una primera etapa, la campaña estuvo dirigida a trabajadores de municipios y comunas, equipos de salud, Protección Civil, bomberos, personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de Aguas Santafesinas, además de integrantes de cuadrillas de empresas telefónicas, entre otros sectores.

Desde el 2 de noviembre se incorporó a las fuerzas de seguridad, con prioridad en los departamentos Vera, General Obligado, Garay, San Javier, San Justo y La Capital. Luego, el dispositivo continuará en las demás unidades regionales y en las unidades penitenciarias.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, explicó que el operativo comenzó en la ciudad de Santa Fe para alcanzar al personal de la Unidad Regional 1 y que el objetivo es extenderlo al resto de las unidades regionales y a las cárceles de la provincia.

La funcionaria destacó que la iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre los ministerios de Salud y de Justicia y Seguridad para proteger a los hombres y mujeres que integran las fuerzas provinciales.