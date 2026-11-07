Los trabajos comenzaron en 2024 y continúan durante este año en distintos corredores de la provincia. La inversión en los 16 contratos de sellado alcanza los 10.000 millones de pesos. El objetivo es evitar que el agua ingrese en el pavimento y provoque daños mayores.

Santa Fe ya selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en rutas provinciales

La Provincia ya superó los 4,2 millones de metros lineales de fisuras selladas en rutas santafesinas desde 2024, como parte de un plan de mantenimiento de la red vial pavimentada que continúa en ejecución durante 2026.

La intervención apunta a prevenir el deterioro del asfalto y evitar que las grietas se transformen en baches. Para eso, los equipos trabajan sobre las fisuras que aparecen en distintos tramos de las rutas provinciales, una tarea que permite impedir que el agua penetre en las capas inferiores del pavimento y agrave los daños.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que las líneas oscuras que pueden observarse sobre el asfalto son una señal de estos trabajos. “Cuando el pavimento se fisura, el agua entra y el daño crece hasta formar un pozo. El sellado corta ese proceso antes de que empiece”, señaló.

El funcionario también sostuvo que el mantenimiento preventivo permite evitar intervenciones de mayor costo. “Cada peso que ponemos hoy en mantenimiento de rutas evita una repavimentación mucho más costosa mañana”, afirmó.

Cómo se distribuyeron los trabajos

El plan comenzó en 2024, cuando la Provincia licitó 1.200.000 metros lineales de sellado, que se ejecutaron entre ese año y parte de 2025. Al año siguiente se licitaron otros 3 millones de metros, cuyos trabajos se extendieron durante 2025 y los primeros meses de 2026.

De esta manera, los contratos de ambos años permitieron superar los 4,2 millones de metros intervenidos. Las tareas no se concentran en un único tramo continuo, sino que se distribuyen sobre distintas fisuras en rutas y departamentos de Santa Fe.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, definió el sellado como el contrato de mantenimiento y prevención de baches más económico del organismo. Según explicó, la técnica permite proteger una mayor superficie de pavimento con una inversión menor.

“Sellar a tiempo evita que el agua llegue a la base. Si el agua llega a la base, después hay que reconstruir. Sellar es mucho más barato que reparar un pozo”, indicó.

Qué rutas están alcanzadas

Los trabajos se realizaron en numerosos corredores de la provincia. Entre ellos figuran las rutas provinciales 1, 2, 3, 4, 4s, 6s, 10, 13, 14, 15, 17, 18s, 20, 26, 33s, 39, 52s, 61, 62, 63, 68, 69s, 81s, 91, 93, 94, 95 y 304s.

El sellado forma parte de un esquema de mantenimiento que también incluye tareas de bacheo y grupos de reparaciones desplegados durante 2024, 2025 y 2026, destinados a intervenir en los sectores más deteriorados de la red pavimentada.

En total, los 16 contratos de sellado de fisuras —ocho licitados en 2024 y otros ocho en 2025— representan una inversión provincial de 10.000 millones de pesos.