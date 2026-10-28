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Preparación ante El Niño: instalan nuevas bombas de drenaje en Colastiné Norte y prueban el sistema de defensas

La Municipalidad de Santa Fe instaló una bomba de 300 metros cúbicos por hora y realiza tareas de limpieza de canales para reforzar el sistema de drenaje ante la crecida del río y posibles lluvias.

28 de octubre 2026 · 13:51hs
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Preparación ante El Niño: instalan nuevas bombas de drenaje en Colastiné Norte y prueban el sistema de defensas

Preparación ante El Niño: instalan nuevas bombas de drenaje en Colastiné Norte y prueban el sistema de defensas

La Municipalidad de Santa Fe avanza con la instalación de equipos de bombeo para fortalecer el sistema de drenaje ante la crecida del río y la posibilidad de lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. En ese marco, el intendente Juan Pablo Poletti recorrió los trabajos que se desarrollan en Colastiné Norte, junto al director de Estaciones de Bombeo, Gustavo Bertolín.

En esa línea, el intendente sostuvo: “En todos los otros puntos donde tenemos estaciones de bombeo, estamos no solo probando lo que ya tenemos instalado, sino también instalando lo que teníamos guardado para cuando llegara el momento de realizarlo y este es el momento de comenzar a instalarlos”.

En el sector del bañado se está instalando una bomba sumergible con capacidad para evacuar 300 metros cúbicos de agua por hora. El procedimiento contempla el cierre de una compuerta que impide el ingreso del agua del río cuando su nivel supera al del sector interno, la conexión eléctrica y la puesta en funcionamiento del equipo para impulsar el agua hacia su cauce natural.

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“Se está limpiando todo lo que es el canal revestido, en este caso y del otro lado del terraplén hay un canal a cielo abierto, que se va a terminar de limpiar una vez que se haga la conexión y se cierre la compuerta”, afirmó Poletti.

El equipamiento forma parte de las bombas que fueron puestas en condiciones, con el acompañamiento del Gobierno provincial, que también colaboró con la reparación de otras unidades para contar con equipos de respaldo. A su vez, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) participa en la instalación eléctrica, mientras que se dispuso presencia policial para prevenir hechos de vandalismo y proteger las instalaciones.

Limpieza de canales y puesta a punto

Los trabajos incluyen la limpieza del canal revestido y la intervención sobre el canal a cielo abierto ubicado del otro lado del terraplén. Estas tareas permitirán mejorar el escurrimiento del agua una vez que el sistema esté conectado y funcionando.

Bertolín explicó que las acciones se desarrollan progresivamente a medida que aumenta el nivel del río. En paralelo, se verifican las compuertas, se acondicionan los terrenos y se realizan pruebas de funcionamiento de los equipos.

“En este caso, aquí en el Bañado, tenemos un equipo de 300 metros cúbicos por hora que se coloca, se cierra la compuerta, se hace la instalación eléctrica y se coloca el equipo”, detalló el director de Estaciones de Bombeo. Además, indicó que se realizará una prueba de funcionamiento para dejar la bomba instalada y operativa.

En la zona de la costa ya se trabaja en Colastiné, Velocidad y Resistencia y Parque Jurásico, y se prevé continuar con la instalación de bombas en La Guardia, en el sector del Macro, y en Alto Verde. También se realizaron pruebas satisfactorias en las estaciones de bombeo 5 y 0, en la zona oeste, que cuentan con equipos de mayor capacidad.

El operativo se articula entre las áreas municipales vinculadas a la gestión hídrica y los equipos que realizan tareas de mantenimiento y limpieza, con el objetivo de aprovechar los trabajos en territorio para mejorar las condiciones generales de los canales.

El cuidado de los vecinos, una parte fundamental

Poletti remarcó que la colaboración de la ciudadanía es clave para el funcionamiento del sistema. “El tema basura es lo que más nos complica”, señaló y pidió respetar los horarios de recolección para evitar que los residuos lleguen a las bombas y provoquen obstrucciones.

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