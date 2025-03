A pesar del anuncio de Caputo sobre el préstamo del FMI, el Banco Central volvió a perder reservas

El Gobierno no logra detener la sangría de divisas ante un mercado con tendencia dolarizadora. El dólar blue se asentó por encima de los $1.300.

El Banco Central (Bcra) debió volver a vender a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo , buscó llevar tranquilidad al anunciar que el FMI prestará unos US$ 20.000 millones. La autoridad monetaria vendió US$ 84 millones este jueves.

Por novena jornada consecutiva, el Bcra debió desprenderse de dólares por la alta demanda en el mercado cambiario. Ya vendió US$ 1.445 millones. En ese marco, las reservas brutas internacionales cayeron US$ 24 millones, a US$ 26.222 millones, el nivel más bajo desde enero de 2024.