El polémico video que difundieron desde Casa Rosada para este 24 de marzo

El anticipo del video ya había generado una fuerte repercusión y expectativa, en una fecha particularmente sensible para la sociedad argentina.

La cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social X publicó este lunes un polémico video , a las 9 , en el marco del 50.º aniversario del 24 de marzo de 1976. "Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias", se afirma en el mismo.

El mensaje, breve y directo, señala: “Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras” . Además, se informa que el contenido completo será publicado tanto en YouTube como en la propia red social X.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias. A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR

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Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras.



VIDEO COMPLETO MAÑANA A LAS 9:00 HS, POR YOUTUBE Y X. pic.twitter.com/mMuXCJ07HW — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

El anticipo ya había generado una fuerte repercusión y expectativa, en una fecha particularmente sensible para la sociedad argentina, vinculada al inicio de la última dictadura militar. El enfoque planteado en el mensaje –que propone revisar “la historia completa, de ambos lados”– anticipa un contenido que podría abrir debate público y político.

El video completo, se conoció este martes y amplió el mensaje presentado en este adelanto difundido por el Gobierno nacional.