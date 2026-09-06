Jeremías Monzón hubiera cumplido 16 años: inauguraron un mural en su memoria y la plaza de la Costanera de Santo Tomé llevará su nombre

Familiares, amigos y vecinos se reunieron este domingo en la pista de skate de la Costanera de Santo Tomé, un lugar ligado a la vida del joven asesinado en diciembre de 2025. También colocarán una placa con su nombre y plantaron un árbol en su homenaje.

En el día en que Jeremías Monzón cumpliría 16 años , familiares, amigos y vecinos se reunieron este domingo en la Costanera de Santo Tomé para inaugurar un mural en su homenaje.

La obra fue realizada junto a la pista de skate , un espacio que formó parte de la vida del adolescente desde su infancia y que continuó frecuentando durante sus últimos años junto a sus amigos.

Jeremías fue asesinado en diciembre de 2025 y, desde entonces, su familia y allegados impulsan distintas acciones para mantener presente su memoria.

La jornada comenzó en las Cinco Esquinas, desde donde familiares y amigos realizaron una recorrida por las calles 7 de Marzo e Iriondo hasta llegar a la pista de skate, donde se llevó adelante el acto.

El mural lleva una frase dedicada al joven: “Tu sonrisa quedó en nosotros, tu camino continúa en cada recuerdo, nunca dejaremos de verte pasar”.

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La plaza llevará el nombre de Jeremías

Durante el homenaje también se confirmó que la plaza ubicada junto a la pista de skate llevará el nombre de Jeremías Monzón.

Los concejales de Santo Tomé entregaron una placa con su nombre que, según informó la familia, será colocada en el lugar en los próximos días.

Además, como parte del homenaje, los familiares y allegados plantaron un árbol para recordar al joven.

Para su familia, se trata de una manera de conservar su presencia en un espacio que estuvo estrechamente vinculado con su historia.

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“Vamos a lo de Jere”

Luján, tía de Jeremías, explicó que la elección de la pista de skate no fue casual. El joven concurría allí desde pequeño para andar en bicicleta, utilizar el skate y encontrarse con sus amigos. “De chiquitito era ir a jugar, ir a andar en patinetas, en skate, en bici”, recordó.

La mujer contó que ese vínculo se mantuvo durante los años siguientes. “Jere siempre estaba ahí con los amigos. Desde chiquito lo llevábamos nosotros y en su adolescencia con sus amigos”, relató.

Por eso, para la familia, que la plaza ahora lleve su nombre tiene un significado especial. “Ahora tenemos un lugar donde recordarlo y cuando los chicos se junten que digan: ‘Vamos a lo de Jere’”, expresó Luján.

Acompañamiento de familiares, amigos y vecinos

La inauguración reunió a familiares, amigos y vecinos que se acercaron a acompañar a la familia en una jornada cargada de emoción.

Según relató Luján, también participaron personas que viajaron desde otras provincias especialmente para estar presentes. Entre ellas, mencionó a visitantes provenientes de Tucumán.

La familia también recibió mensajes y muestras de acompañamiento desde distintos puntos del país a través de la página Familias del Dolor, creada a partir de distintos casos de familiares que atravesaron situaciones similares.

“En tanto dolor es una caricia al alma todo esto”, concluyó Luján al valorar las muestras de afecto recibidas.