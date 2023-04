Alberto Fernández habló sobre una eventual candidatura de Cristina: "Si se quiere presentar, que lo haga"

Tras su decisión de no ir por la reelección, el presidente defendió la idea de que el Frente de Todos tenga internas. "Hay dos miradas que por momentos chocan y lo mejor es que resuelva la gente", destacó

El presidente de la Nación, Alberto Fernández habló por primera vez tras su decisión de no ir por la reelección. El mandatario argentino aseguró que si Cristina “se quiere presentar” puede hacerlo. Pero defendió la necesidad de que haya primarias dentro de la coalición de gobierno.

" Lo que quiera hacer Cristina, lo resolverá Cristina ; no voy a opinar sobre eso. Si se quiere presentar, que lo haga. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para querer presentarse ", expresó el mandatario en declaraciones a Radio Nacional Rock.

Alberto Fernández no irá por la reelección a presidente en las próximas elecciones

“Hay compañeros a los que les cuesta entender que no tenemos que pelearnos entre nosotros”, señaló. “Hay compañeros a los que les cuesta entender que no tenemos que pelearnos entre nosotros”, señaló.

En ese sentido, destacó la necesidad de bajar el nivel de peleas dentro del Frente de Todos. “Hay compañeros a los que les cuesta entender que no tenemos que pelearnos entre nosotros”, señaló.

En ese sentido, ratificó su respaldo a que se utilicen Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) para organizar al frente oficialista. “Dentro de la coalición tenemos diferencias y hay que resolverlas discutiendo amablemente y con el voto de la gente, sin dramatizarlo”, remarcó.

Con respecto a su decisión de no competir por la reelección, Fernández sostuvo que actuó “con absoluta honestidad y transparencia”. "Tomé la decisión en el momento en que tenía que tomarla", dijo el presidente y afirmó que ahora esta enfocado en que la economía "no se desbande". “Yo puse todo de mí, soy un presidente que dejó todo de él y no se llevó nada", aseveró.