Tapia rompió el silencio tras declarar: "La AFA actuó dentro de la legalidad"

El presidente de la AFA habló luego de presentarse ante la Justicia en la causa por presuntas irregularidades fiscales y defendió el accionar de la entidad.

12 de marzo 2026 · 14:04hs
Tapia rompió el silencio tras declarar: La AFA actuó dentro de la legalidad

Tras su presentación ante los tribunales del Fuero Penal Económico, Claudio “Chiqui” Tapia se refirió públicamente a la causa que investiga presuntas irregularidades tributarias en la AFA y defendió el accionar institucional. El titular del fútbol argentino aseguró que la entidad cumplió con todas sus obligaciones legales y reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte.

El dirigente utilizó sus redes sociales para fijar posición luego de prestar declaración en la investigación que analiza la posible retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

La defensa institucional

En su descargo, Tapia sostuvo que la Asociación del Fútbol Argentino actuó conforme a la normativa vigente y que la documentación correspondiente fue presentada ante los organismos competentes. “La AFA ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”, afirmó el dirigente en su publicación.

En esa misma línea, remarcó que la entidad cumplió con los compromisos fiscales vinculados a su funcionamiento administrativo y laboral. “Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, agregó.

La postura frente a la investigación

El titular de la AFA también cuestionó la difusión de versiones que, según su interpretación, no reflejan con precisión la situación que atraviesa la institución. “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”, expresó.

Además, explicó que los compromisos económicos señalados en la investigación fueron regularizados conforme a lo establecido por las autoridades fiscales. “Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”, puntualizó.

Enfoque en los próximos desafíos

Más allá del frente judicial, Tapia dejó en claro que su gestión continúa enfocada en la agenda deportiva del fútbol argentino y en los compromisos internacionales que se aproximan. “Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, concluyó.

La declaración del presidente de la AFA se produjo luego de presentarse ante la Justicia en el marco de la causa que investiga una presunta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos, expediente que también involucra a otros dirigentes vinculados a la conducción del fútbol argentino.

AFA Claudio Chiqui Tapia Asociación del Fútbol Argentino Finalissima
