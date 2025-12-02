Uno Santa Fe | El País | tos convulsa

Alerta tos convulsa: hay siete niños fallecidos en el año y aumentan los casos en Argentina

Así se indicó en el Boletín Epidemiológico Nacional donde se destaca que hay un total de 5.110 casos sospechosos de coqueluche

2 de diciembre 2025 · 10:30hs
Muertes por tos convulsa se pueden prevenir con la vacunación en embarazadas

Muertes por tos convulsa se pueden prevenir con la vacunación en embarazadas

Los casos de tos convulsa continúan en aumento en Argentina y en lo que va del año se registró el fallecimiento de siete niños menores de dos años, según se informó en el último Boletín Epidemiológico Nacional.

El aumento de casos de esta enfermedad conocida también como coqueluche es en 20 jurisdicciones del país, "pero con predominancia en las regiones centro (a expensas de la Provincia de Buenos Aires principalmente) y sur (relacionados con el brote de Tierra del Fuego)".

"En lo que va de 2025 se confirmaron 688 casos de un total de 5.110 sospechosos con una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento supera las cifras registradas en el mismo período desde 2020 y se sitúa por encima de los registros de 2023, año en el que la provincia de Salta notificó el mayor número de casos", expresó el escrito difundido por el Ministerio de Salud.

Muertes por tos convulsa por falta de vacunas en los bebés o las mamás

En el mismo, se indicó además: "Con relación a los fallecimientos, entre las semanas una y 46 de 2025 se notificaron siete fallecimientos en casos confirmados con detección de Bordetella pertussis: cuatro en menores de seis meses, uno en el grupo de seis a 11 meses y dos en el grupo de 12 a 23 meses. Para el año en curso la tasa de letalidad es de 1,2%. Ninguno de los cuatro casos en edad de vacunación registra dosis en Nomivac –Registro Federal de Vacunación Nominalizado–, mientras que los otros tres casos corresponden a menores de dos meses y tampoco se registra vacunación materna".

vacunas Pfizer Moderna bebés.jpg

La cartera sanitaria indicó que "teniendo en cuenta que la vacunación es la principal medida de prevención y protección, estos datos reflejan la necesidad de mejorar las coberturas y reducir desigualdades entre jurisdicciones. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, con buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos y menor acumulación de susceptibles".

"En contraste, Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas de intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de cinco y 11 años, donde se observan los valores más críticos. En embarazadas, la variabilidad también es amplia, con coberturas óptimas en algunas provincias y subóptimas en otras". expresó.

