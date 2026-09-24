La Corte trasladará los 14 juzgados Civiles y Comerciales al nuevo Anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe

El proceso de mudanza comenzará el lunes 28 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 8 de octubre. Las dependencias funcionarán de manera unificada en el cuarto piso del nuevo edificio, ubicado detrás del histórico Palacio de Justicia. La atención al público continuará con normalidad y no se prevén suspensiones de plazos ni corrimiento de audiencias.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso el traslado de las dependencias del fuero Civil y Comercial del Distrito Judicial N.º 1 al flamante edificio “Anexo Palacio de Justicia” , ubicado detrás del histórico edificio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La mudanza comenzará el próximo lunes 28 de septiembre y se desarrollará de manera escalonada hasta el jueves 8 de octubre. El nuevo espacio concentrará en su cuarto piso a los 14 juzgados del fuero Civil y Comercial que actualmente funcionan en distintos sectores del complejo judicial.

Desde el máximo tribunal provincial señalaron que el traslado forma parte de un proceso de reorganización edilicia que se realizará por etapas. En esta primera instancia se trasladarán los juzgados de Primera Instancia del fuero Civil y Comercial y, posteriormente, se avanzará progresivamente con otras dependencias y fueros del Distrito Judicial N.º 1.

Un traslado sin interrupción de la atención

La Corte Suprema estableció un cronograma específico para garantizar la continuidad del servicio de Justicia durante el proceso de mudanza.

El traslado físico de expedientes, insumos y equipamiento se realizará durante días y horarios inhábiles, con el objetivo de evitar interrupciones en la actividad judicial y reducir las molestias para profesionales y ciudadanos.

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Además, se aclaró que no se contempla la suspensión de plazos procesales ni el corrimiento de las audiencias que ya fueron programadas.

La atención de cada juzgado comenzará en el nuevo edificio de acuerdo con el siguiente cronograma:

Martes 29 de septiembre: Juzgados de 1.ª, 2.ª y 3.ª Nominación.

Jueves 1 de octubre: Juzgados de 4.ª y 5.ª Nominación.

Viernes 2 de octubre: Juzgados de 6.ª y 7.ª Nominación.

Martes 6 de octubre: Juzgados de 8.ª, 9.ª y 10.ª Nominación.

Miércoles 7 de octubre: Juzgados de 11.ª y 12.ª Nominación.

Jueves 8 de octubre: Juzgados de 13.ª y 14.ª Nominación.

De esta manera, desde el 8 de octubre quedará completado el traslado de los 14 juzgados del fuero Civil y Comercial al nuevo edificio.

Qué pasará con las audiencias

El cambio de sede también contempla una reorganización de los espacios destinados a las audiencias de oralidad.

Las audiencias que ya fueron agendadas en las salas habilitadas del edificio Casa de Justicia se desarrollarán allí, mientras que las nuevas audiencias serán realizadas en las flamantes salas de oralidad civil del Anexo Palacio de Justicia.

La medida busca garantizar la continuidad de las actividades previstas durante el período de mudanza y evitar modificaciones en las agendas ya establecidas.

Cómo acceder al nuevo Anexo

El ingreso principal al edificio se encuentra en avenida General López 2761.

También se podrá acceder desde calle 3 de Febrero, desde donde los usuarios deberán dirigirse hacia la plazoleta central de la manzana a través de las rampas habilitadas.

Asimismo, desde el edificio Casa de Justicia estará disponible la conexión existente desde el hall central hacia la plaza interna. Desde allí, los visitantes podrán dirigirse a la mesa de atención al público para ser derivados a la dependencia correspondiente.

La Corte Suprema recomendó a profesionales y ciudadanos priorizar, siempre que sea posible, los canales digitales habituales para realizar consultas y gestiones, especialmente durante el período de transición entre ambas sedes.