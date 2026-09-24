Toniolli lanzó una fuerte advertencia al peronismo de Santa Fe: "Tiene que convertirse en alternativa"

El referente del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, habló sobre el escenario provincial y nacional y planteó la necesidad de transformar el descontento social en una propuesta política de cara a las elecciones de 2027

Toniolli y el peronismo. El dirigente Eduardo Toniolli advirtió que el peronismo santafesino debe transformarse en alternativa política para 2027.

El escenario político de Santa Fe comienza a mirar hacia las elecciones de 2027 y dentro del peronismo ya aparecen los primeros movimientos para discutir una estrategia electoral y una alternativa al oficialismo provincial. En ese marco, Eduardo Toniolli , referente del Movimiento Evita y exdiputado nacional por Santa Fe , habló con UNO 106.3 , y planteó la necesidad de construir una propuesta amplia para el próximo proceso electoral.

El dirigente también se refirió al reciente Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro , espacio que tuvo un encuentro multitudinario en la provincia de Buenos Aires y que reunió a dirigentes y militantes de distintos puntos del país. Toniolli contó que participó junto a Busatto, intendentes y legisladores santafesinos.

En ese contexto, destacó la definición de Axel Kicillof de comenzar a construir una alternativa sin adelantar todavía una candidatura concreta. El plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro se realizó el 19 de septiembre en Villa Domínico y reunió a dirigentes, intendentes y militantes de diferentes provincias. Para Toniolli, no es necesario apurar las definiciones electorales y consideró que primero debe consolidarse una construcción política.

“No ponerse el título como un sello en la frente, sobre todo alguien que tiene responsabilidades de gestión. Ya vendrá el tiempo del proceso electoral abierto”, afirmó al programa Mañana UNO.

El referente del Movimiento Evita planteó además una diferencia entre unidad y unanimidad. “No confundo unanimidad con unidad. Unidad es la vocación del conjunto de ir todos hacia una síntesis”, señaló.

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La defensa de las PASO y las críticas a la reforma electoral

Uno de los principales ejes que Toniolli fue la discusión sobre las PASO y las nuevas reglas electorales que regirán en Santa Fe en 2027. El nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos de Santa Fe ya está vigente. Entre sus modificaciones establece que, en las primarias para gobernador, una misma persona podrá ser precandidata a gobernador en hasta tres fórmulas diferentes dentro de una misma agrupación, siempre acompañada por distintos candidatos a vicegobernador.

Toniolli cuestionó particularmente ese mecanismo y lo vinculó con la estrategia electoral del oficialismo provincial. “Me parece un despropósito, un mamarracho. No me parece serio utilizar las reglas electorales para resolver las internas propias”, sostuvo.

El dirigente peronista hizo referencia al frente Unidos para Cambiar Santa Fe y al gobernador Maximiliano Pullaro, en el marco de la posibilidad que habilita la nueva legislación de presentar hasta tres fórmulas con el mismo candidato a gobernador. La norma fue promulgada en septiembre y establece las reglas que regirán los comicios provinciales y municipales de 2027.

Toniolli también cuestionó la posición de Pullaro respecto de las PASO nacionales. Según planteó, existe una contradicción entre sostener un esquema de competencia interna en Santa Fe y respaldar la eliminación de las primarias a nivel nacional. “Nos propone primero ampliarlas, sostenerlas y ampliarlas a nivel provincial y a nivel nacional eliminarlas”, afirmó.

Para el dirigente, si las PASO continúan vigentes en Santa Fe, constituyen una herramienta para que los distintos sectores puedan resolver sus diferencias dentro de un mismo espacio político.

“Estando las PASO tiene la herramienta para resolver si hay vocación y buena voluntad de todos los sectores para resolver los liderazgos, los órdenes en las listas, los perfiles y los matices en el marco del proceso electoral”, explicó.

“El peronismo tiene que convertirse en alternativa”

Consultado sobre las posibilidades del peronismo de recuperar protagonismo en Santa Fe en 2027, Toniolli evitó plantear el escenario exclusivamente desde las candidaturas y puso el foco en la existencia de una demanda social por una alternativa política.

“Yo empezaría al revés. Yo veo a una parte importante de los santafesinos con la expectativa de tener una alternativa de la que formar parte, no solo acompañar”, afirmó.

El dirigente cuestionó las políticas del gobierno nacional de Javier Milei y, al mismo tiempo, marcó diferencias con la relación política que mantiene la administración provincial de Pullaro con el Gobierno nacional.

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En ese sentido, mencionó entre las consecuencias que observa la pérdida de poder adquisitivo, la situación de los jubilados y trabajadores y las dificultades que atraviesa el entramado pyme e industrial.

También sostuvo que el escenario económico y laboral genera un sector de la población que comienza a buscar otras opciones políticas.

“El peronismo tiene que ser uno de los canales por donde pueda transitar ese descontento, esa bronca, pero sobre todo para convertirlo en alternativa, en expectativa y en esperanza”, expresó.

Sin embargo, Toniolli reconoció que el peronismo todavía tiene un desafío interno para estar a la altura de ese escenario. “Si me preguntás si el peronismo está hoy a la altura de eso, creo que todavía no. Y que es un debe”, admitió.

El Movimiento Evita prepara su armado provincial

En relación con el Movimiento Evita, Toniolli evitó adelantar nombres o candidaturas concretas para 2027, aunque confirmó que el espacio trabaja en una construcción de alcance provincial.

“No tenemos definiciones tan finas. No nos parece que sea el momento”, señaló al ser consultado sobre la posibilidad de impulsar candidatos propios para la gobernación o para la Legislatura.

El dirigente destacó que el Movimiento Evita tiene presencia territorial en los 19 departamentos de Santa Fe, tanto a través de representaciones institucionales como de organizaciones sociales y comunitarias.

“Somos una fuerza que está presente en los 19 departamentos de la provincia”, remarcó.

Según anticipó, durante 2027 el espacio tendrá dirigentes que competirán por municipios, comunas y cargos legislativos, aunque las definiciones sobre el armado electoral llegarán más adelante. “Antes de fin de año le pondremos un horizonte a eso”, adelantó Toniolli.

Y dejó planteada la prioridad política del espacio: “Trabajar por el triunfo del peronismo el año que viene a nivel provincial y, por supuesto, ni hablar a nivel nacional”.

Finalmente, aseguró que el Movimiento Evita será parte de una construcción provincial de cara a las elecciones de 2027. “No tengas duda de que vamos a formar parte, sea como sea, de una alternativa de carácter provincial”, concluyó.