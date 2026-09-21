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La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

El TOF N°2 consideró que la expresidenta cumplió adecuadamente con las condiciones impuestas para el arresto domiciliario. El tribunal también destacó que no hubo inconvenientes con las visitas ni con el monitoreo electrónico.

21 de septiembre 2026 · 16:52hs
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Cristina Kirchner. La Justicia extendió su prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111.

Cristina Kirchner. La Justicia extendió su prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111.

El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF N°2) resolvió extender la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien continuará cumpliendo en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, la condena de seis años de prisión dictada en la causa Vialidad.

La decisión fue adoptada luego de analizar los informes de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas a la exmandataria. El juez Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que Fernández de Kirchner cumplió adecuadamente con el deber de permanencia en su domicilio y con las pautas establecidas para el régimen de visitas.

Qué evaluó la Justicia

Para resolver la continuidad del beneficio, el tribunal tuvo en cuenta los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

En las entrevistas domiciliarias realizadas de manera aleatoria, la DCAEP señaló que la expresidenta respondió a los requerimientos de los profesionales con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso durante los controles.

LEER MÁS: La Justicia embargó propiedades de Cristina Kirchner e incluyeron al departamento donde cumple prisión domiciliaria

Durante el período analizado, Fernández de Kirchner tuvo una salida autorizada por la Justicia para asistir a una consulta médica, que se desarrolló sin inconvenientes. En cuanto al régimen de visitas, el tribunal indicó que las personas autorizadas se ajustaron a los permisos concedidos y que solo se registró una demora que fue debidamente explicada.

El monitoreo electrónico tampoco registró incumplimientos. Además, el tribunal señaló que las movilizaciones realizadas frente al domicilio no derivaron, según los informes analizados, en comportamientos que perturbaran la tranquilidad del vecindario ni en quejas de los vecinos.

El magistrado concluyó que la expresidenta mantuvo una conducta de sujeción al control judicial y observó las condiciones establecidas para cumplir la pena bajo la modalidad domiciliaria.

El departamento de San José 1111 y los embargos

La continuidad de la prisión domiciliaria se conoce pocos días después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso presentado por Máximo y Florencia Kirchner contra el embargo preventivo de 13 inmuebles pertenecientes a las sociedades Los Sauces y Hotesur. Entre los bienes alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple la condena.

El TOF N°2 había dispuesto embargos preventivos por un total de $684.990.350.139,86, como parte de las medidas destinadas a preservar los bienes frente al eventual decomiso vinculado con la condena de la causa Vialidad.

La resolución de Casación fue adoptada por mayoría. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideraron inadmisible el recurso, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que correspondía analizar los planteos de los hijos de la expresidenta.

Otras investigaciones vinculadas al edificio

El inmueble de San José 1111 también quedó bajo atención judicial por otras cuestiones. Una de ellas está relacionada con el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner, adquirido por María Soledad Calle, dirigente vinculada a La Cámpora y a la Unión Obrera Metalúrgica. La Justicia investiga las circunstancias de esa operación y los vínculos de Calle con distintas actividades y empresas.

Además, el edificio cuenta con otro propietario vinculado al peronismo: el senador nacional Mariano Recalde, dueño de un departamento ubicado en el primer piso.

De esta manera, Cristina Kirchner continuará cumpliendo la condena de seis años bajo el régimen de prisión domiciliaria en San José 1111, mientras siguen adelante tanto la ejecución de la pena como las actuaciones relacionadas con los bienes alcanzados por las medidas judiciales.

Cristina justicia prisión domiciliaria
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