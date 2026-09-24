Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

A sus 35 años, Cristian Tarragona se destapó en Unión para ser uno de los principales goleadores de Argentina, algo que generó impacto en México. ¿Por qué?

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 15:41hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

UNO Santa Fe | José Busiemi

Hay carreras que no siguen un camino recto. También hay jugadores que necesitan encontrar el lugar y contexto adecuado y, muchas veces, esperar varios años para mostrar todo lo que llevan dentro. Cristian Tarragona parece haber encontrado ese lugar en Unión.

• LEER MÁS: ¿Continuará la firma Givova vistiendo a Unión en 2027?

A los 35 años, es el máximo goleador del Tatengue y sus números ya trascendieron las fronteras, al punto de generar sorpresa en México, donde todavía recuerdan de una manera muy diferente su paso. Jugó en Atlante entre 2017 y 2018. Su estadía no tuvo el impacto que muchos esperaban: convirtió apenas cinco goles y terminó alejándose sin dejar una huella demasiado profunda.

• LEER MÁS: Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

Sorprensa en México por el nivel de Tarragona en Unión

Ahora, casi una década después, su presente vuelve a poner aquella etapa bajo la lupa. El sitio mexicano El Siglo de Torreón repasó la actualidad del delantero y puso el foco precisamente en ese contraste. Según publicó el medio, las expectativas que había generado su llegada a Atlante eran altas, pero su rendimiento quedó “muy lejos de lo esperado” por la gente y la dirigencia.

• LEER MÁS: El dato que inquieta a Madelón en Unión antes del gran desafío ante Boca

El contraste con su actualidad resulta evidente. "Hoy Tarragona aparece en las portadas deportivas de Sudamérica y sus goles lo convirtieron en una de las figuras de Unión". El mismo medio mexicano destaca que el atacante ya acumula 21 goles, una cifra que refleja la dimensión del momento que atraviesa.

El momento que llegó a los 35

No se trata solamente de una buena racha. El delantero de Alto Verde consiguió transformarse en una referencia y capitán de Unión, además de ser uno de los delanteros más efectivos de la temporada. Lo hizo a una edad en la que muchos jugadores ya empiezan a transitar los últimos capítulos de sus carreras.

En su caso, parece estar ocurriendo lo contrario. Encontró continuidad, confianza y protagonismo en un club donde, además, existe un componente emocional difícil de ignorar: es hincha de Unión. Quizás el fútbol necesitaba que llegara hasta Santa Fe para terminar de mostrar la versión que durante tantos años había buscado.

• LEER MÁS: Madelón aprovecha el receso para ajustar el Unión que visitará a Boca

Porque aquel delantero que en México convirtió cinco veces hoy es otro o, mejor dicho, es el mismo futbolista, pero en un escenario donde pudo sentirse cómodo, importante y respaldado. El fútbol suele tener esas vueltas. Un jugador puede atravesar un momento gris en un lugar y, años después, encontrar en otra camiseta el contexto que necesitaba para explotar. Tarragona parece haber encontrado el suyo en Unión.

Unión Cristian Tarragona Atlante
Noticias relacionadas
el dato que inquieta a madelon en union antes del gran desafio ante boca

El dato que inquieta a Madelón en Unión antes del gran desafío ante Boca

¿madelon pondra titulares o suplentes en union para el amistoso ante ben hur?

¿Madelón pondrá titulares o suplentes en Unión para el amistoso ante Ben Hur?

mateo del blanco volvio a santa fe y paso por union para reencontrarse con sus excompaneros

Mateo Del Blanco volvió a Santa Fe y pasó por Unión para reencontrarse con sus excompañeros

el desafio de union: ajustar piezas y llegar renovado al partido contra boca

El desafío de Unión: ajustar piezas y llegar renovado al partido contra Boca

Lo último

Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

Último Momento
Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

El Papa León XIV trasladó un cálido saludo y bendiciones al pueblo santafesino

El Papa León XIV trasladó "un cálido saludo y bendiciones" al pueblo santafesino

Ante inversores en Nueva York, Milei proyectó para 2028 el mejor año económico de la historia si es reelegido

Ante inversores en Nueva York, Milei proyectó para 2028 "el mejor año económico de la historia" si es reelegido

Ovación
Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

UNO Santa Fe junto a la Selección: la Scaloneta abrió las puertas en Ezeiza y ya piensa en Bolivia

UNO Santa Fe junto a la Selección: la Scaloneta abrió las puertas en Ezeiza y ya piensa en Bolivia

Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026