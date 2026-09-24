Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

A sus 35 años, Cristian Tarragona se destapó en Unión para ser uno de los principales goleadores de Argentina, algo que generó impacto en México. ¿Por qué?

Hay carreras que no siguen un camino recto. También hay jugadores que necesitan encontrar el lugar y contexto adecuado y, muchas veces, esperar varios años para mostrar todo lo que llevan dentro. Cristian Tarragona parece haber encontrado ese lugar en Unión .

A los 35 años, es el máximo goleador del Tatengue y sus números ya trascendieron las fronteras, al punto de generar sorpresa en México, donde todavía recuerdan de una manera muy diferente su paso. Jugó en Atlante entre 2017 y 2018. Su estadía no tuvo el impacto que muchos esperaban: convirtió apenas cinco goles y terminó alejándose sin dejar una huella demasiado profunda.

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Sorprensa en México por el nivel de Tarragona en Unión

Ahora, casi una década después, su presente vuelve a poner aquella etapa bajo la lupa. El sitio mexicano El Siglo de Torreón repasó la actualidad del delantero y puso el foco precisamente en ese contraste. Según publicó el medio, las expectativas que había generado su llegada a Atlante eran altas, pero su rendimiento quedó “muy lejos de lo esperado” por la gente y la dirigencia.

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El contraste con su actualidad resulta evidente. "Hoy Tarragona aparece en las portadas deportivas de Sudamérica y sus goles lo convirtieron en una de las figuras de Unión". El mismo medio mexicano destaca que el atacante ya acumula 21 goles, una cifra que refleja la dimensión del momento que atraviesa.

El momento que llegó a los 35

No se trata solamente de una buena racha. El delantero de Alto Verde consiguió transformarse en una referencia y capitán de Unión, además de ser uno de los delanteros más efectivos de la temporada. Lo hizo a una edad en la que muchos jugadores ya empiezan a transitar los últimos capítulos de sus carreras.

Prensa Unión

En su caso, parece estar ocurriendo lo contrario. Encontró continuidad, confianza y protagonismo en un club donde, además, existe un componente emocional difícil de ignorar: es hincha de Unión. Quizás el fútbol necesitaba que llegara hasta Santa Fe para terminar de mostrar la versión que durante tantos años había buscado.

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Porque aquel delantero que en México convirtió cinco veces hoy es otro o, mejor dicho, es el mismo futbolista, pero en un escenario donde pudo sentirse cómodo, importante y respaldado. El fútbol suele tener esas vueltas. Un jugador puede atravesar un momento gris en un lugar y, años después, encontrar en otra camiseta el contexto que necesitaba para explotar. Tarragona parece haber encontrado el suyo en Unión.