Milei reclamó por Malvinas ante la ONU y advirtió: "Vamos a tomar cartas en el asunto"

En su tercera intervención ante Naciones Unidas, el Presidente reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía de las islas y cuestionó al organismo internacional por no lograr avances en la disputa.

El presidente Javier Milei colocó este miércoles a la cuestión Malvinas como uno de los ejes centrales de su discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas , donde ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, convocó al Reino Unido a retomar las negociaciones y cuestionó el funcionamiento del organismo internacional.

“ Malvinas es para nosotros una causa nacional ”, afirmó Milei desde el estrado de Naciones Unidas. En ese marco, sostuvo que la disputa también representa una muestra de la distancia que, según planteó, puede existir entre las decisiones de las instituciones internacionales y su aplicación efectiva.

El mandatario cuestionó que la ONU haya aprobado resoluciones sobre la cuestión Malvinas durante décadas sin que se produzcan avances sustanciales en la disputa de soberanía.

En esa línea, planteó que no alcanza con que el organismo internacional adopte resoluciones si no existen mecanismos que permitan garantizar su cumplimiento. “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar de manera contraria?”, cuestionó.

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El llamado al Reino Unido

Durante su exposición, Milei volvió a convocar al Reino Unido a retomar el diálogo para encontrar una solución pacífica a la controversia por la soberanía de las islas.

El Presidente sostuvo que la Argentina mantiene una posición de defensa pacífica de su reclamo y planteó la necesidad de avanzar en conversaciones bilaterales, incluyendo la discusión sobre la explotación de los recursos naturales del área.

“Al Reino Unido lo llamamos una vez más a dialogar para encontrar una solución pacífica”, sostuvo el mandatario.

Sin embargo, agregó una definición que marcó el tono de su intervención: “La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, y va a tomar cartas en el asunto”.

El reclamo por los recursos naturales

La referencia a los recursos naturales se produjo en un contexto de creciente tensión entre Argentina y el Reino Unido por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de las islas.

En las últimas semanas, el Gobierno argentino adoptó distintas medidas vinculadas con la defensa de la soberanía y los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Entre ellas, inició procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas, según la administración nacional, con actividades hidrocarburíferas en la zona.

Además, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado a establecer herramientas para proteger los derechos soberanos argentinos y actuar frente a actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área.

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Un eje que ganó protagonismo en la agenda presidencial

La intervención ante Naciones Unidas se produjo después de que el Gobierno profundizara durante septiembre su agenda vinculada con la cuestión Malvinas.

El 3 de septiembre, Milei había realizado una cadena nacional desde la Casa Rosada dedicada exclusivamente al reclamo argentino por las islas. Posteriormente, la administración nacional anunció medidas contra empresas y particulares vinculados con actividades hidrocarburíferas en el área.

En su discurso ante la ONU, el Presidente trasladó esa agenda al principal foro multilateral y vinculó el reclamo de soberanía con sus cuestionamientos al funcionamiento de las instituciones internacionales.

Duras críticas a Naciones Unidas

Milei también volvió a cuestionar fuertemente a Naciones Unidas y al sistema multilateral.

El mandatario calificó a la organización de “inútil” y sostuvo que, según su interpretación, fracasó tanto por aquello que no logró hacer como por decisiones que no debería haber adoptado. También criticó el funcionamiento de organismos internacionales durante la pandemia de coronavirus y cuestionó su actuación frente a conflictos y organizaciones que calificó de terroristas.

De esta manera, el Presidente combinó en su tercera presentación ante la Asamblea General su posición sobre la soberanía de las Malvinas con una crítica más amplia al multilateralismo y al funcionamiento de Naciones Unidas.

La propia ONU confirmó que el debate general de su 81.º período de sesiones se desarrolla entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de distintos países.