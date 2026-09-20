Milei viajará a Estados Unidos y participará de una nueva Asamblea de las Naciones Unidas

Milei lleva a 12 gobernadores a París para mostrar apoyo político. Recibirá una distinción de la comunidad judía internacional en reconocimiento a su respaldo al Estado de Israel.

El presidente Javier Milei viajará, este lunes, a Estados Unidos , en el marco de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y partirá a las 23hs., desde Buenos Aires rumbo a Nueva York. Milei lleva a 12 gobernadores a París para mostrar apoyo político.

El arribo será a las 9.30hs. del martes 22 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy; por la tarde, alrededor de las 16hs., el Presidente disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde se le entregará el premio 'Ohev Yisrael', que significa "aquel que ama al pueblo de Israel", y es una distinción de la comunidad judía internacional otorgada a personalidades destacadas en reconocimiento a su firme respaldo al Estado de Israel.

Ese mismo día, a las 19hs., mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal, director de Atlas Network para América Latina, una red global de ONGs que promueve políticas de libre mercado; además, preside el foro económico internacional Alamos Alliance, donde ejerce como director de Asuntos Internacionales en la Universidad de la Libertad en México.

Posteriormente, a las 20:30hs. se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia.

El miércoles al mediodía, Milei participará en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que a las 16hs. disertará en la conferencia 'Western Values, Economic Freedom & Strategic Security', organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Cerca de las 18hs. se reunirá con empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas: estarán presentes su titular, Susan Segal, y una mesa de entre 12 y 15 CEOs y referentes de las firmas más importantes del mundo.

La jornada cerrará a las 19:30hs. en un encuentro con el rabino Simón Jacobson, autor, conferencista y miembro del movimiento Chabad-Lubavitch, reconocido por fundar el Meaningful Life Center (Centro para una Vida Plena).

El jueves 25, a las 13hs. Milei expondrá en The Economic Club of New York, un organismo estadounidense, sin fines de lucro y apartidista, fundado en el año 1907, considerado el foro público más destacado del país, donde se debaten problemáticas económicas, sociales y políticas.

Al finalizar el día, alrededor de las 21hs., el Presidente partirá hacia la Ciudad de Buenos Aires, para llegar el viernes a las 8:30hs. a la Aeroestación Militar Aeroparque.