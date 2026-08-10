Presión fiscal y recesión: ejecuciones de Arca acorralan a las pymes

Entidades empresarias alertan que los embargos inmediatos y las multas de Arca agravan la crisis de las pymes ante la caída de las ventas

En un contexto signado por la caída de la recaudación y del consumo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) aceleró las ejecuciones fiscales y embargos sobre pymes deudoras. Entidades empresariales, como la Cámara Argentina de Comercio, advirtieron que la rigidez en las fiscalizaciones y las elevadas multas amenazan la continuidad de miles de comercios.

Ejecución exprés de embargos: a diferencia de períodos anteriores, donde existía un margen de negociación o espera, Arca comenzó a trabar embargos preventivos sobre cuentas bancarias y facturas por cobrar a clientes a las pocas semanas de vencidos los plazos.

Reclamo institucional: la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y CGERA presentaron notas formales ante el organismo y el Ministerio de Economía calificando estas medidas de "inoportunas" y advirtiendo sobre el riesgo de empujar a firmas formales a la marginalidad o al cierre.

Carga administrativa y sanciones: se estima que una pyme promedio debe hacer frente a cerca de 90 presentaciones y declaraciones juradas anuales. El endurecimiento del régimen sancionatorio de la Ley de Procedimiento Tributario contempla multas automáticas y montos que pueden alcanzar hasta los $10 millones por incumplimientos formales.

Es un fenómeno que los contadores y las cámaras empresarias (como Came, la Cámara Argentina de Comercio y la Facpce) vienen denunciando formalmente. Se está dando una clara paradoja entre el rigor de la recaudación y la realidad del consumo.

La pinza sobre las pymes

En los últimos meses, Arca intensificó fuertemente las ejecuciones fiscales y los embargos bancarios para recuperar mora acumulada.

Lo que genera más alboroto no es solo la traba de cuentas bancarias, sino la utilización de embargos sobre cuentas por cobrar: el organismo notifica directamente a los clientes de una pyme para que congelen pagos y se los transfieran al fisco. Para una pequeña empresa que ya opera con márgenes financieros ajustados, esto interrumpe de golpe la cadena de pagos y el flujo operativo necesario para pagar sueldos.

Por qué la recaudación no repunta al ritmo del "apriete"

A pesar de la agresividad en los cobros judiciales, el ingreso fiscal sufre en términos reales por tres factores principales:

Caída de la actividad comercial: la recaudación depende en gran medida de impuestos ligados al consumo e ingresos brutos (IVA, Ganancias, Cheque). Si la venta cae, la base imponible se achica automáticamente, por más que el fisco ejecute deudas pasadas.

Círculo vicioso de la mora: al embargar la cuenta operativa de una empresa, se le frena la producción o comercialización, lo que le impide generar los ingresos necesarios para ponerse al día.

Planes insuficientes: las entidades empresarias advierten que más del 20% de las pymes tienen planes de pago caídos porque las tasas de interés resarcitorio y los plazos de los planes vigentes no se adaptan a la caja actual de los negocios.

El reclamo del sector privado

Tanto las cámaras pymes como los consejos de ciencias económicas le han exigido al Gobierno y al Congreso que dispongan una suspensión temporal de las medidas cautelares y embargos, junto con la apertura de un plan de facilidades especial de hasta 48 cuotas con condonación o quita de intereses. Por ahora, Arca ha dado respuestas parciales o enfocadas en situaciones muy críticas (como empresas en concurso), pero la tensión entre la urgencia fiscal del Estado y la capacidad real de pago del sector privado sigue en su punto más alto.