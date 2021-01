Argentina ocupa el puesto 7 en un ranking mundial de cantidad de vacunados

En el período que va del 29 de diciembre a hoy, la Argentina ocupa el puesto 7 del ranking de las dosis diarias de vacunación Covid-19 administradas por millón de personas, en un promedio móvil de siete días.

Si bien Our World in Data aclara que en ese ranking "se cuenta como una dosis única y puede que no sea igual al número total de personas vacunadas, dependiendo del régimen de dosis específico (por ejemplo, las personas reciben múltiples dosis)", en el caso de Argentina, que al momento utiliza la vacuna producida por el Centro ruso Gamaleya, se está dando una dosis por persona, la primera de las dos previstas en lo que refiere a la inmunización a través de la Sputnik V.

El ranking está encabezado por Estados Unidos, país que es seguido por Dinarmarca, Gran Bretaña, Bahrein, Rusia y Alemania. Debajo de la Argentina aparecen Italia, Estonia, Canadá, Polonia, China, México y Francia.

vacuna covid ranking 2.jpg El grupo Our World in data también muestra el tipo de políticas que se están implementando en el mundo con respecto al acceso a la vacuna. Argentina se encuentra registrado como "vacuna disponible para un grupo entre: trabajadores esenciales / grupos de riesgos / mayores de 60 años". Our World in Data

La esperanza argentina

El Plan Estratégico de Vacunación comenzó el 29 de diciembre de 2020 y se estima inmunizar a 24 millones de habitantes. El Gobierno dispuso distintas etapas y grupos de personas para comenzar a vacunar de acuerdo con la exposición a la enfermedad, por las funciones estratégicas que tengan o por los riesgos que presenten.

La aplicación de la vacuna es voluntaria y no importa si la persona ya tuvo o no la enfermedad. Al igual que otros países del mundo, Argentina recibió una cantidad limitada de vacunas pero crecerá durante la primera mitad de 2021. Por ahora sólo se encuentra disponible la Sputnik-V, proveniente de Rusia.

Nuestro país también posee un acuerdo de fabricación y venta con la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la compañía farmacéutica AstraZeneca. Hace menos de una semana ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Argentina, aprobó el uso de emergencia de la vacuna y se prevé comenzar con la vacunación en marzo de 2021.

Adicionalmente, se ha establecido un acuerdo con el mecanismo multilateral de COVAX una coalición integrada por Organismos Internacional, como la Organización Mundial de la Salud.