Calendario escolar: cuándo terminan las clases provincia por provincia

Cada circunscripción define su cierre, respetando el marco de los 190 días de clases. Una provincia de Argentina terminará el ciclo lectivo después de Navidad

2 de noviembre 2025 · 13:14hs
Fin de las clases: se acerca la llegada de las vacaciones en las escuelas argentinas.

Fin de las clases: se acerca la llegada de las vacaciones en las escuelas argentinas.

El ciclo lectivo 2025 atraviesa los últimos meses del año y muchos estudiantes desean saber cuándo terminan las clases en la Argentina. Si bien el calendario escolar varía según la jurisdicción, todas las regiones del país ya definieron las fechas de cierre del año escolar.

Las primeras provincias que pondrán punto final al calendario escolar 2025 serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, el viernes 12 de diciembre.

El calendario escolar 2025 culminará cuatro jornadas antes, el 22 de diciembre en: Buenos Aires, Misiones y Salta. Por su parte, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego terminarán las clases el 19 de diciembre.

A continuación, cuándo finalizan las clases 2025 en la Argentina y cuáles son los últimos días de cursada antes del receso de verano.

Cuándo terminan las clases en Argentina

La finalización del ciclo lectivo en Argentina depende de cada jurisdicción. De acuerdo al calendario escolar, las clases terminarán entre el 12 y el 22 de diciembre según cada región del país.

Cada provincia puede definir sus propias fechas, por lo que varían en cada lugar. En todas las instituciones, se deben cumplir 190 días de clases.

La provincia que terminará su ciclo lectivo tras Navidad

La Secretaría de Educación de la Nación, encabezada por Carlos Torrendell, señaló que, de acuerdo al cronograma del calendario escolar 2025, la provincia de La Pampa finalizará su ciclo lectivo el viernes 26 de diciembre. Tras la celebración de la Navidad, los alumnos locales terminarán el año académico de acuerdo a la normativa establecida por el Consejo Federal de Educación en todo el territorio nacional.

Las primeras provincias en finalizar las clases son Catamarca, Jujuy y Santa Fe, con fecha el viernes 12 de diciembre. Mientras que los estudiantes de otros sitios deberán esperar hasta el 19 y 22 de diciembre.

Calendario de finalización de clases 2025

-Buenos Aires: 22/12/25

-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19/12/25

-Catamarca: 12/12/25

-Chaco: 19/12/25

-Chubut: 19/12/25

-Córdoba: 19/12/25

-Corrientes: 19/12/25

-Entre Ríos: 19/12/25

-Formosa: 19/12/25

-Jujuy: 12/12/25

-La Pampa: 26/12/25

-La Rioja: 19/12/25

-Mendoza: 19/12/25

-Misiones: 22/12/25

-Neuquén: 19/12/25

-Río Negro: 19/12/25

-Salta: 22/12/25

-San Juan: 19/12/25

-San Luis: 19/12/25

-Santa Cruz: 18/12/25

-Santa Fe: 12/12/25

-Santiago del Estero: 19/12/25

-Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/25

