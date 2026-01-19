Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

Desde el 2 de febrero los legisladores regresarán al Congreso para darle tratamiento a varios temas. El período especial se extiende hasta el 27 de febrero

El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires del 2 al 27 de febrero de 2026 , según el Decreto 24/2026 publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial con el proyecto de reforma laboral como el más relevante.

Se trata de la segunda ronda de sesiones fuera del año legislativo.

La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del Presidente.

Javier Milei citó a las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional

“Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, indica literalmente el artículo primero.

Entre los asuntos destacados que integran la agenda figuran el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

Además, está prevista la evaluación de la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.