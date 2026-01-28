Crisis en la fábrica de una paradigmática hamburguesa en Argentina: 450 trabajadores esperan en la calle

Con un consumo interno estancado y una merma de las exportaciones que pegó en la industria de la carne, la fábrica de hamburguesa acumuló una deuda asfixiante

El frigorífico que fabrica la hamburguesa Paty en crisis por una enorme deuda

El establecimiento de La Pampa creador de la hamburguesa Paty , cuya marca se convirtió en un genérico del medallón de carne picada, suspendió a sus 450 empleados. Adujo caída de las ventas y que acumula deudas superiores a los $30.000 millones.

El frigorífico Pico pagó el precio de un consumo interno estancado en mínimos históricos y de una merma de las exportaciones que impactó de lleno en el sector, sobre todo el que abastece tanto al mercado local como al externo.

Que pase de faenar cerca de 600 cabezas de ganado vacuno por día a apenas 50 constituye una radiografía de la situación actual que lo llevó a adoptar la drástica medida.

Le cupieron las generales de la retracción de las exportaciones de carnes durante 2025 de 7,3%,con una contracción dominante de los envíos a China –principal destino del producto nacional– de 12,3%.

Como Pico dependía en buena medida del comercio exterior para sostener su estructura operativa, sus ingresos se vieron comprometidos.

En la localidad pampeana de Trenel, donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo.

La paralización de la planta no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.

Un sector en problemas

El conflicto actual se suma así a otros focos de tensión sectoriales en el país, como el del frigorífico santafesino Euro, donde los trabajadores mantienen tomada la planta desde hace más de dos meses en reclamo por salarios impagos.

Tan solo en las últimas semanas, numerosos protagonistas del negocio vacuno, aviar y porcino, como Granja Tres Arroyos y los frigoríficos Euro y Bernasconi se sumaron a Pico.

La semana pasada, cerca de 300 trabajadores de la planta que Granja Tres Arroyos, considerada la principal avícola nacional, posee en Pilar realizaron paros intermitentes ante la falta de pago de salarios y de una parte del aguinaldo correspondiente a diciembre.

Una hamburguesa argentina

El uso popular que se le dio a la marca Paty la convirtió en genérica en Buenos Aires para identificar la carne de hamburguesa, a menudo servida "entre panes". Las cuatro unidades que trae la caja pesan 450 gramos.

Fue pionera en el mercado argentino de hamburguesas, introducida por la empresa Quickfood en los años 60.

Su nombre viene del término inglés "beef patty" (medallón de carne).

Fue una iniciativa de Ernesto Tito Lowenstein, Luis Juan Bameule y José Moché, cuando tenían no más de 30 años, que decidieron fundar Quickfood e industrializar la carne.

Fue con Tomás Bameule, el nieto del fundador ya trabajando en la empresa, que Luis Miguel Bameule decidió en 2007 vender Quickfood y Paty pasó a ser propiedad de la brasileña Marfrig que, aunque desde 2018 son nuevamente los dueños, luego en 2012 se la vendió a BRF, otra corporación brasileña de alimentos presente en 117 países.

Fundadores

Propiedad de la familia Lowenstein, también creadora del complejo turístico Las Leñas, el frigorífico funciona desde los albores de los 60.

Pertenece a Ernesto “Tito” Lowenstein y a su hijo Alan Lowenstein, representantes de la séptima generación familiar de larga trayectoria en el negocio de la carne.

Tres generaciones lo desarrollaron en Argentina, mientras que las anteriores lo hicieron en Europa.

Venía desde hace varios años a los tumbos, e inclusive hace aproximadamente uno inició un proceso de achique que afectó a cerca de un centenar de trabajadores.

Fue el comienzo de una decisión más drástica como la adoptadas en el presente, con la suspensión masiva del personal.

Los gremios del sector advierten que la crisis se extiende a buena parte de la industria frigorífica del país, afectada por costos crecientes, caída de la demanda y dificultades financieras.

El frigorífico Pico se convirtió en uno de los casos más emblemáticos por su peso histórico y simbólico dentro del negocio de la carne.

Trascendió que solo con el Banco de La Pampa mantiene una deuda cercana a los $9.000 millones, a lo que el Banco Central sumó un dato alarmante: registra más de 1.000 cheques rechazados, lo cual desnuda falta de liquidez y que atraviesa problemas para cumplir con sus compromisos corrientes.

El intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, aseguró que la empresa adeuda varios meses de pagos a productores de la zona y de la vecina localidad de Eduardo Castex, lo que genera un efecto dominó sobre la economía local.

En tanto, la compañía informó a sus trabajadores que abonará una suma de $500.000 por el mes en curso y entregará la carne semanal correspondiente, medida que buscaría aliviar parcialmente la situación de los empleados suspendidos.