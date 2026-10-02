Uno Santa Fe | El País | Ansés

Cronograma de Ansés: cuáles son las fechas de pago en octubre

Ansés dio a conocer los aumentos y fechas de pago para el noveno mes del año, con toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones

2 de octubre 2026 · 11:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cronograma de Ansés: cuáles son las fechas de pago en octubre

José Busiemi

Cronograma de Ansés: cuáles son las fechas de pago en octubre

Con el noveno mes del año ya llegando a su final, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán en octubre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. El organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados y pensionados recibirán este mes un incremento del 1,66%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $428.633 de septiembre a los $435.748 en octubre, sin contar el bono de $70.000 que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $505.748 en octubre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $505.748 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

En cuanto a las demás prestaciones de Ansés, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) registrará un haber de $348.598 como base, que con el bono llegará a $418.598, mientras que la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $305.023, totalizando $375.023 con el refuerzo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $156.588 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $509.863.

Cronograma de pagos de Ansés para octubre

Los pagos de Ansés se organizan en función del último número del documento de los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH):

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre
Ansés octubre pagos cronograma Indec
Noticias relacionadas
anses: los nuevos montos de jubilaciones, auh y asignaciones familiares para octubre

Ansés: los nuevos montos de jubilaciones, AUH y asignaciones familiares para octubre

El Banco Central estableció que no habrá actividad en las entidades durante cinco días por la visita del Papa

El Banco Central estableció que no habrá actividad en las entidades durante cinco días por la visita del Papa

Arca reglamentó el FAL: claves del nuevo régimen que entra en vigencia el 1 de noviembre

Arca reglamentó el FAL: claves del nuevo régimen que entra en vigencia el 1 de noviembre

Milei anticipó una bazuca de dólares para el año electoral

Javier Milei anticipó una "bazuca de dólares" para el año electoral

Lo último

Colapinto dijo que el sábado está perdido por las penalizaciones e hizo foco en la carrera

Colapinto dijo que "el sábado está perdido por las penalizaciones" e hizo foco en la carrera

Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Último Momento
Colapinto dijo que el sábado está perdido por las penalizaciones e hizo foco en la carrera

Colapinto dijo que "el sábado está perdido por las penalizaciones" e hizo foco en la carrera

Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

McDonalds inauguró su séptimo restaurante en Mar del Plata y generó 70 nuevos puestos de trabajo

McDonald's inauguró su séptimo restaurante en Mar del Plata y generó 70 nuevos puestos de trabajo

Aumentó el colectivo entre Santa Fe y Paraná: cuánto cuesta el pasaje desde octubre

Aumentó el colectivo entre Santa Fe y Paraná: cuánto cuesta el pasaje desde octubre

Ovación
Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Colapinto dijo que el sábado está perdido por las penalizaciones e hizo foco en la carrera

Colapinto dijo que "el sábado está perdido por las penalizaciones" e hizo foco en la carrera

Franco Colapinto recibió otra penalización en el GP de Malasia: Largaré último

Franco Colapinto recibió otra penalización en el GP de Malasia: "Largaré último"

Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin y sumó una nueva penalidad

Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin y sumó una nueva penalidad

Oficial A2: Argentino batió a Regatas (SF) y ya no hay más invictos

Oficial A2: Argentino batió a Regatas (SF) y ya no hay más invictos

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única