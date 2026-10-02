Ansés dio a conocer los aumentos y fechas de pago para el noveno mes del año, con toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones

Cronograma de Ansés: cuáles son las fechas de pago en octubre

Con el noveno mes del año ya llegando a su final , muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán en octubre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés . El organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones , para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados y pensionados recibirán este mes un incremento del 1,66% , en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026 , difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $428.633 de septiembre a los $435.748 en octubre, sin contar el bono de $70.000 que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $505.748 en octubre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $505.748 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

En cuanto a las demás prestaciones de Ansés, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) registrará un haber de $348.598 como base, que con el bono llegará a $418.598, mientras que la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $305.023, totalizando $375.023 con el refuerzo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $156.588 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $509.863.

EL PAÍS | El Banco Central estableció que no habrá actividad en las entidades durante cinco días por la visita del Papa dlvr.it/TVlJ9t pic.twitter.com/i64eFWQCWQ — UNO Santa Fe (@unosantafe) October 2, 2026

Cronograma de pagos de Ansés para octubre

Los pagos de Ansés se organizan en función del último número del documento de los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH):