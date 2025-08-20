Diputados sesiona este miércoles: tratarán los vetos de Milei y la comisión investigadora del caso $Libra

En Diputados insistirán con las leyes vetadas por Javier Milei. Además con el pedido de los gobernadores de los ATN y avanzar en la investigación de $Libra

Después del cierre de listas nacionales, este miércoles habrá una nueva sesión en Diputados donde la oposición logró imponer el temario con los vetos de Javier Milei , el pedido de los gobernadores de modificar el reparto de recursos y la comisión investigadora del caso $Libra en agenda. La sesión fue confirmada para las 12.

El arco opositor busca vencer la feroz resistencia de la Casa Rosada y ratificar las leyes de emergencia en discapacidad, aumento jubilatorio, moratoria previsional y la ayuda para Bahía Blanca, para lo que necesitará dos tercios de los votos. El reparto equitativo a las provincias de los ATN y del Impuesto a los combustibles necesita de mayoría simple para convertirse en ley. Lo mismo para retomar la investigación de la criptoestafa Libra que involucra al Presidente.

Javier Milei Karina Milei criptomoneda $LIBRA Banco Central 2.jpg

El pedido de sesión fue presentado en conjunto por los jefes de bloques de Unión por la Patria, Germán Martínez; Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Democracia para Siempre, Pablo Juliano.

El principal debate de la sesión será sobre las cuatro leyes aprobadas por el Congreso y que fueron vetadas por el presidente Javier Milei. Se trata de la declaración de emergencia en discapacidad, el aumento a los jubilados y la restitución de la moratoria previsional. Además, también se incluyó el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ley sobre la que el Senado ya aprobó su insistencia.

La oposición en Diputados va por el rechazo a los vetos de Javier Milei

Desde la oposición confían en tener los votos para revertir el veto a la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta fin de 2027. Para eso necesitan los dos tercios de los votos y, en la sesión original, el proyecto quedó muy cerca de este objetivo con 148 diputados a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, y 34 ausentes.

El segundo tema a discutir será el rechazo al veto de Milei al aumento del 7 por ciento a las jubilaciones y la actualización (de 70 a 110.000 pesos) del bono que perciben quienes cobran el haber mínimo. En este caso, la mayoría legislativa también está a favor de insistir con el proyecto, pero el número para alcanzar los dos tercios está más ajustado.

Tratarán además los proyectos de gobernadores

Por fuera de los vetos, los legisladores también buscarán darle sanción definitiva a un proyecto impulsado por los gobernadores para modificar la ley permanente de Presupuesto para poder distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de forma equitativa y otro proyecto que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos. Para esto necesitan una mayoría simple.

En el cuarto punto del temario de la sesión aparece otro tema que enciende las alarmas en el Ejecutivo. Se trata de un pedido para modificar la resolución por la que se creó la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra. A lo que apuntan es a establecer la designación de autoridades y asegurar su funcionamiento.