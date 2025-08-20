Uno Santa Fe | El País | Diputados

Diputados sesiona este miércoles: tratarán los vetos de Milei y la comisión investigadora del caso $Libra

En Diputados insistirán con las leyes vetadas por Javier Milei. Además con el pedido de los gobernadores de los ATN y avanzar en la investigación de $Libra

20 de agosto 2025 · 08:42hs
La oposición presentó la agenda para Diputados

La oposición presentó la agenda para Diputados

Después del cierre de listas nacionales, este miércoles habrá una nueva sesión en Diputados donde la oposición logró imponer el temario con los vetos de Javier Milei, el pedido de los gobernadores de modificar el reparto de recursos y la comisión investigadora del caso $Libra en agenda. La sesión fue confirmada para las 12.

El arco opositor busca vencer la feroz resistencia de la Casa Rosada y ratificar las leyes de emergencia en discapacidad, aumento jubilatorio, moratoria previsional y la ayuda para Bahía Blanca, para lo que necesitará dos tercios de los votos. El reparto equitativo a las provincias de los ATN y del Impuesto a los combustibles necesita de mayoría simple para convertirse en ley. Lo mismo para retomar la investigación de la criptoestafa Libra que involucra al Presidente.

Javier Milei Karina Milei criptomoneda $LIBRA Banco Central 2.jpg

El pedido de sesión fue presentado en conjunto por los jefes de bloques de Unión por la Patria, Germán Martínez; Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Democracia para Siempre, Pablo Juliano.

El principal debate de la sesión será sobre las cuatro leyes aprobadas por el Congreso y que fueron vetadas por el presidente Javier Milei. Se trata de la declaración de emergencia en discapacidad, el aumento a los jubilados y la restitución de la moratoria previsional. Además, también se incluyó el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ley sobre la que el Senado ya aprobó su insistencia.

La oposición en Diputados va por el rechazo a los vetos de Javier Milei

Desde la oposición confían en tener los votos para revertir el veto a la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta fin de 2027. Para eso necesitan los dos tercios de los votos y, en la sesión original, el proyecto quedó muy cerca de este objetivo con 148 diputados a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, y 34 ausentes.

El segundo tema a discutir será el rechazo al veto de Milei al aumento del 7 por ciento a las jubilaciones y la actualización (de 70 a 110.000 pesos) del bono que perciben quienes cobran el haber mínimo. En este caso, la mayoría legislativa también está a favor de insistir con el proyecto, pero el número para alcanzar los dos tercios está más ajustado.

Tratarán además los proyectos de gobernadores

Por fuera de los vetos, los legisladores también buscarán darle sanción definitiva a un proyecto impulsado por los gobernadores para modificar la ley permanente de Presupuesto para poder distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de forma equitativa y otro proyecto que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos. Para esto necesitan una mayoría simple.

En el cuarto punto del temario de la sesión aparece otro tema que enciende las alarmas en el Ejecutivo. Se trata de un pedido para modificar la resolución por la que se creó la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra. A lo que apuntan es a establecer la designación de autoridades y asegurar su funcionamiento.

Diputados vetos Javier Milei $Libra gobernadores
Noticias relacionadas
La senadora cordobesa del Frente PRO Libertad, Carmen Álvarez Rivero y una polémica frase sobre el Hospital Garrahan

"No creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garrahan": polémica frase de una senadora

Inflación en el país. Huespe alertó sobre el incremento de la canasta alimentaria y la canasta total, que define las líneas de indigencia y pobreza

Advierten que la calma inflacionaria podría romperse: el dólar y la presión sobre la canasta básica marcarán el ritmo hacia las elecciones

El presidente Javier Milei salió a bancar la película de Francella.

Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda hipócrita de los progres"

Javier Milei inauguró este jueves la campaña en la provincia de Buenos Aires

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Lo último

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Último Momento
Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Ovación
Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!