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El Papa León XIV cierra su gira en Argentina con una visita a la cárcel de Devoto y una misa en la basílica de Luján

El Sumo Pontífice realizará los últimos dos actos antes de partir hacia Perú para continuar con su visita a Sudamérica. Expectativa por verlo en la Basílica.

11 de noviembre 2026 · 08:18hs
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Papa León XIV

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Papa León XIV

El Papa León XIV cierra su gira por la Argentina este miércoles con una visita a la cárcel de Devoto y luego una misa en la Basílica de Luján.

El arribo al penal perteneciente al Servicio Penitenciario Federal será a partir de las 8:00 mientras que luego se trasladará hacia el oeste del Conurbano para encabezar la ceremonia religiosa a partir de las 10:00.

Ya a las 14:00, se trasladará al aeropuerto de Ezeiza donde se irá del país rumbo a Perú. Minutos antes, en el mismo aeropuerto, tendrá una ceremonia de despedida.

En Luján ya llegaron miles de fieles para pasar la noche y concentrarse en la Plaza Belgrano y alrededores, donde este martes se habilitaron los patios de la Basílica y la "Zona 0" por parte de las autoridades municipales.

El papamóvil recorrerá desde la rotonda de ingreso a la ciudad en Acceso Oeste hasta Plaza Belgrano.

En ese tramo, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, habrá vallas y los fieles podrán acercarse para visualizar el paso del vehículo oficial.

El operativo de seguridad contempla la presencia de entre 12.000 y 15.000 efectivos policiales —entre la Policía Federal y la Bonaerense—, afectados a la prevención, control y vigilancia de los accesos.

Este miércoles, el Acceso Oeste estará cortado en ambos sentidos desde la Avenida General Paz hasta Luján. La alternativa es tomar la antigua traza de la Ruta 7.

La organización de la misa está a cargo de la provincia de Buenos Aires y se esperan entre 1 y 2 millones de fieles para la misma.

El gobernador Axel Kicillof presenciará la ceremonia a la cual invitó a gobernadores, intendentes y dirigentes de todo el arco político.

Por parte del Gabinete nacional, estarán presentes el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

En tanto, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no se presentarán en Luján ya que participarán de la ceremonia oficial en el Aeropuerto de Ezeiza, prevista para las 13:30, en lo que será la despedida de León XIV de suelo nacional.

Papa León XIV gira Argentina Luján
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