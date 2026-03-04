Uno Santa Fe | Santa Fe | Asoem

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

El Cuerpo de Delegados de Asoem resolvió un paro de 48 horas en Santa Fe y localidades vecinas ante el conflicto con el Ejecutivo de Sauce Viejo. La medida incluye movilización y guardias mínimas en servicios esenciales.

En la tarde de este martes, el Cuerpo de Delegados de la Asoem definió la profundización del plan de lucha y aprobó por unanimidad un paro de 48 horas que se desarrollará jueves y viernes en toda la jurisdicción sindical.

La medida de fuerza alcanzará a trabajadores municipales de Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Arroyo Aguiar, Candioti y Sauce Viejo, en el marco del conflicto que el gremio mantiene con el Ejecutivo sauceño.

Cómo será el paro de Asoem

Según lo resuelto, el cronograma será el siguiente:

  • Jueves 5: paro con concurrencia a los lugares de trabajo y movilización a Sauce Viejo.
  • Viernes 6: paro sin concurrencia.

Además, el sindicato confirmó que se mantendrán las carpas instaladas en Sauce Viejo hasta el viernes inclusive como parte de la protesta. Desde la organización aclararon que se garantizarán guardias mínimas en servicios esenciales, a fin de no resentir prestaciones básicas a la comunidad.

Los motivos del conflicto en Sauce Viejo

En un comunicado difundido este martes, la Asoem fundamentó la decisión en lo que calificó como “sistemático incumplimiento de las obligaciones legales y convencionales por parte del Ejecutivo”.

El gremio también denunció la existencia de prácticas desleales, contempladas en el artículo 53 de la Ley 23.551, además de señalar una supuesta obstrucción al derecho de libre afiliación y un “menoscabo de la libertad sindical”.

Asimismo, la entidad sostuvo que se vulneraron los principios de progresividad y buena fe negocial, considerados pilares del derecho colectivo del trabajo.

En el tramo final del comunicado, el sindicato reafirmó su voluntad de diálogo, aunque exigió “el pleno respeto a la normativa vigente” y remarcó que la profundización de las medidas responde a la defensa de condiciones dignas de trabajo, el respeto institucional y la plena vigencia de la libertad sindical garantizada por la Constitución Nacional.

