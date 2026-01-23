El consumo en supermercados cayó en noviembre 2025: de cuánto fue el retroceso

Las ventas en supermercados están cerca de los mínimos de lo que publica Indec. Salvo algunos artículos, la mayoría de los productos arrojaron valores negativos

Las ventas en supermercados registraron en noviembre su mayor caída mensual desde diciembre de 2023 y se acercan a los mínimos de la serie. Según informó el Indec , el consumo retrocedió 3,8% respecto de octubre, en un contexto atravesado por las elecciones legislativas.

De acuerdo con el organismo, los establecimientos de todo el país facturaron en forma conjunta $2,21 billones en el pasado mes de noviembre, un valor que dejó como resultado un crecimiento nominal interanual de 21,2%, pero una baja real de 2,8 por ciento.

Con estos datos, la serie desestacionalizada alcanzó su valor más bajo desde marzo de 2024, mientras que la tendencia-ciclo –el indicador que el Indec recomienda observar para evaluar la dinámica de largo plazo– tocó su piso desde junio de 2024.

En esta oportunidad solo dos rubros registraron crecimiento interanual nominal superior a la inflación. Se trata de los “alimentos preparados y rotisería” (34,7% de crecimiento) y las “carnes”, con un alza de 48,3%.

Fuerte caída en lácteos y electrónicos

Al analizar el desempeño de otros rubros, las mayores caídas reales se observaron en productos electrónicos, bebidas y lácteos, uno de los segmentos más sensibles al poder adquisitivo.

En cuanto a los medios de pago, la categoría que más creció fue la de “otros medios”, que incluye operaciones con códigos QR y transferencias. Si bien las tarjetas de crédito continuaron siendo el instrumento más utilizado en supermercados, fueron las que registraron la mayor caída en términos de participación.

Diferencias regionales

Por provincias, las más afectadas por la caída del consumo fueron La Rioja, Tucumán y Corrientes. En el extremo opuesto, Neuquén, Catamarca y Río Negro mostraron incrementos en las ventas, desmarcándose de la tendencia general.

Los datos confirman que el consumo en supermercados continúa bajo presión y refuerzan la señal de debilidad en la demanda interna, en un contexto de ingresos ajustados y expectativas económicas todavía inestables.

Mismo escenario para los supermercados mayoristas

En paralelo a la encuesta de supermercados, el Indec publica mensualmente un informe que pone el foco específicamente el los autoservicios mayoristas. En esta ocasión, los números demuestran una fuerte caída de 8,3% en las ventas de los negocios de ese sector, en comparación con igual mes del año anterior. Además, en el acumulado del período enero-noviembre, las ventas cayeron 7,7% en relación al 2024.

La única buena noticia para los mayoristas, es que sus ventas mejoraron en comparación a octubre (1,3% de crecimiento). Fuera de eso, hay muy pocos puntos altos para destacar.