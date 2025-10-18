Uno Santa Fe | Información General | morosidad

La morosidad de las familias alcanzó un récord histórico en Argentina

La morosidad en el pago de créditos volvió a aumentar en agosto, marcando el décimo mes consecutivo de alza, y no se veía desde hace 15 años

18 de octubre 2025 · 13:53hs
La morosidad de las familias en Argentina volvió a aumentar en agosto, marcando el décimo mes consecutivo de alza y alcanzando un 6,6% del total de créditos, una cifra récord que no se registraba desde hace al menos 15 años.

La combinación de altas tasas de interés y salarios reales estancados ha reducido considerablemente la capacidad de pago de los hogares.

Así lo indicó el Banco Central (BCRA) en su Informe sobre Bancos, donde destacó que el índice de incumplimiento de los préstamos familiares subió 0,9 puntos porcentuales (p.p.) respecto a julio, alcanzando su nivel más alto desde que la entidad comenzó a registrar estos datos en 2010.

Fachada del Banco Central de la República Argentina.

Hasta el momento, la autoridad monetaria no ha actualizado el anexo con los detalles de la evolución de cada línea de crédito. Sin embargo, la tendencia observada en meses anteriores sugiere que los mayores aumentos en la morosidad se concentraron en los préstamos personales y en los saldos impagos de las tarjetas de crédito.

En julio, la morosidad de los préstamos personales subió de 6,5% a 7,3%, mientras que los financiamientos con tarjeta de crédito pasaron de 4,9% a 5,3%. En los préstamos prendarios también se registró un leve deterioro, pasando de 3,7% a 3,9%.

En cuanto a las empresas, la tasa de morosidad en agosto fue de 1,4%, con un aumento mensual de 0,2 p.p., la más alta desde principios de 2024. Si se combinan los datos de familias y empresas, el porcentaje total de morosidad asciende a 3,7%, lo que representa un aumento de 0,5 p.p. respecto a julio.

Morosidad creciente: 91% de las familias argentinas tiene deudas

Un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), publicado a principios de octubre, reveló que el 91% de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda. Más de 70% de estos pasivos fueron contraídos durante 2024.

"El porcentaje de familias con deudas no ha variado significativamente, pero la cantidad de deudas que acumulan ha aumentado. En junio, 65% de los hogares tenía entre dos y tres deudas; hoy esa cifra sube a 67%. El 14% tiene más de tres deudas, y 19% solo tiene una deuda. Es decir, las familias se endeudan cada vez más", explicó Germán Romero, director del IETSE.

tarjetas de crédito débito Banco Central

El informe también señala que solo 22% de las deudas son consideradas regulares, mientras que 46% se encuentra en mora simple y 33% está en instancia judicial. Además, 9% de las deudas corresponden a refinanciamientos de tarjeta de crédito, lo que crea un círculo vicioso de endeudamiento.

Romero advirtió que los sectores más afectados por la crisis son aquellos que tradicionalmente escapaban de la pobreza formal. "Las personas que antes pertenecían a la clase media ahora están en situación de pobreza y no están siendo atendidas por el Estado", alertó.

morosidad familias Argentina créditos hogares
