El Departamento Federal de Investigaciones en Rosario luchará contra el crimen organizado

El Ministerio de Seguridad nacional presentó la nueva estructura operativa de investigaciones destinada a combatir el crimen organizado en todo el país

15 de agosto 2025 · 10:14hs
El Gobierno Nacional anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una nueva estructura operativa destinada a fortalecer y especializar la lucha contra el crimen organizado en todo el país. En Rosario, apuntará contra “organizaciones de carácter complejo”.

Según explicó la administración federal a través de un comunicado, a partir de esta iniciativa, la Policía Federal “trabajará en la raíz del delito, capturando a quienes dan las órdenes y no solo a quienes las ejecutan”.

Se orientará a la investigación criminal de delitos complejos

Además, el Ministerio de Seguridad nacional especificó que la iniciativa, que se enmarca dentro del proceso de reconversión de la Policía Federal, se orientará principalmente a la investigación criminal de delitos complejos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, delitos financieros y crimen organizado transnacional.

Se trata de una fuerza de élite dentro de la Policía Federal. El jede del DFI contó en El Tres las tareas que desarrollará en la región.

El jefe del DFI, Pascual Mario Bellizzi, habló con El Tres sobre las funciones del nuevo departamento creado por el gobierno nacional y lo definió como “un estamento de la Policía Federal Argentina” que se adecuará a los estándares del FBI y otras prestigiosas fuerzas policiales del mundo.

“Tiene por objeto coordinar las distintas dependencias operativas de la Policía Federal Argentina. Coordinar, optimizar tanto los recursos humanos como materiales para el esclarecimiento de los distintos hechos delictivos”, detalló el funcionario en diálogo con el programa De 12 a 14.

Las tareas en Rosario

Luego Bellizzi detalló la tarea del departamento federal en Rosario. “La tarea que vamos a desarrollar en la ciudad es luchar contra las organizaciones de carácter complejo”.

“La idea es desarticular la organización desde los estamentos inferiores hasta los líderes. Avanzar sobre las grandes estructuras de las bandas, sobre los líderes, y dejar la investigación del narcomenudeo a nivel provincial”, explicó el funcionario.

También, Bellizzi aconsejó a los vecinos de Rosario “realizar denuncias de forma anónima si conoce puntos de venta de drogas en su barrio”.

“Hay distintos medios de comunicaciones para dar a conocer esa información. Las fuerzas policiales, tanto nacionales como provinciales, buscan desarticular estas bandas. Eso traerá mayor seguridad, tranquilidad y calidad de vida al barrio, concluyó..

El Ministerio de Seguridad de la Nación añadió que el nuevo Departamento Federal de Investigaciones será “el eje operativo central desde donde se coordinarán agencias especializadas, tareas de inteligencia criminal, análisis forense, peritajes, seguimiento de prófugos y la articulación con los organismos judiciales”.

