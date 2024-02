El gobierno de Córdoba a Milei: "Actúa como el kirchnerismo"

El oficialismo de Córdoba reaccionó a las acusaciones del presidente Javier Milei contra gobernadores y legisladores del Interior que no apoyaron el proyecto de Ley Ómnibus en el Congreso.

En una medida que se interpreta como una "venganza" o "castigo" presidencial a los representantes de las provincias que no acompañaron la legislación, desde el gobierno nacional se anunció que no continuarán las transferencias del Fondo Compensador del Transporte, lo que presionaría sobre los precios de los boletos de colectivos urbanos, que podrían encarecerse fuertemente. Además, Milei adelantó que continuará con más recortes de fondos nacionales destinados a los distritos, aunque no precisó cuáles.