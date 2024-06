El gobierno nacional lanzó el sistema de vouchers de salud: cómo funciona

San Nicolás se convirtió en la primera ciudad del país en donde se implementó este sistema. El propósito es subsidiar la demanda y no la oferta.

La inauguración del Sanatorio GO San Nicolás abre un nuevo capítulo en la salud pública y privada del país. El acento en esta prueba piloto está puesto en subsidiar la demanda y no la oferta. El Seguro Médico Municipal, como fue llamado este sistema, busca darle cobertura médica a los ciudadanos que no poseen obra social.