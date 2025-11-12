El Indec difundirá este miércoles la inflación de octubre: cuál es la estimación de las consultoras privadas

El Indec dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del décimo mes del año. Se mantendría la tendencia levemente ascendente observada desde junio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, cuyo valor se ubicaría por encima del 2%, según estimaciones de distintas consultoras privadas.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Noticias Argentinas (NA), el indicador mantendría la tendencia levemente ascendente observada desde junio , tras la desaceleración registrada en mayo (1,5%), cuando la inflación había bajado desde los niveles de marzo (3,7%) y abril (2,8%).

En los meses siguientes, el índice marcó 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, y 2,1% en septiembre.

El Indec difundirá el dato oficial hoy

El dato oficial se dará a conocer este miércoles a las 16 y según los relevamientos privados, el aumento estuvo impulsado principalmente por el rubro alimentos y bebidas, que continúa siendo el de mayor incidencia en la evolución general de precios.

inflación alimentos tomates.jpg

Asimismo, las consultoras señalan que el incremento también responde al recalentamiento del tipo de cambio, cuyo movimiento impactó en los costos y precios internos, especialmente durante las semanas previas a las elecciones legislativas, cuando el mercado presentó un alto nivel de volatilidad.

Diversos estudios privados proyectan para octubre una inflación dentro de un rango que va del 1,9% al 2,8%, según el informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.