Tras la misa y las actividades de la mañana y la tarde en Córdoba, el Pontífice celebrará este mierdcoles a las 10 la misa final en la plaza de la Basílica. A las 14 partirá hacia Lima, la última escala de una gira que ya pasó por Uruguay.

El Papa León XIV momentos antes de oficiar misa en el Monumento de los Españoles, el lunes pasado.

Este miércoles 11 de noviembre, a las 10 , el papa León XIV presidirá una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján . Será la última actividad de una visita histórica : es la primera de un pontífice al país desde Juan Pablo II, en 1987 , y termina con una espera de 39 años .

La agenda arranca temprano. A las 8, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, y desde allí viajará a Luján. Allí, Luciano Pereyra será el artista principal. A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en Ezeiza, y a las 14 partirá hacia Lima.

Luján se prepara para una despedida multitudinaria: el Papa León XIV cierra este miércoles su visita a la Argentina captura video

Córdoba: misa multitudinaria

Antes de llegar a Luján, León XIV pasó este martes por Córdoba, la única provincia del interior de la gira. Ofició una misa a las 10 en el predio de FAdeA, frente a la imagen del Cristo pobre que el Cura Brochero mandó tallar.

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En su homilía llamó a vivir la santidad en lo cotidiano y destacó a San Brochero y a Mama Antula como ejemplos de entrega. Cerró con un pedido a los fieles: “¡Vayan y sean santos!”.

La agenda cordobesa incluía, por la tarde, un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral, y el regreso a Buenos Aires a las 16.55.

Esta noche, a las 20.15, el Papa se reunirá con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Lo que dejó Buenos Aires

La vara quedó alta. El lunes, los organizadores calcularon alrededor de dos millones de personas en la misa de Palermo, donde el Papa homenajeó a Francisco. Esa jornada incluyó la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, el encuentro con el mundo del trabajo en la UCA y una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, ante más de 100 representantes de distintos credos.

La Argentina es la segunda escala de una gira sudamericana de 12 días, entre el 6 y el 16 de noviembre, que comenzó en Uruguay y seguirá en Perú. Es el primer viaje apostólico de León XIV por Latinoamérica.