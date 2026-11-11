Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión: qué dejó la reunión entre Spahn, Madelón y la secretaría técnica

El encuentro se desarrolló en Casa Unión y sirvió para empezar a delinear el trabajo durante el extenso receso. Estaría garantizada la continuidad de Leonardo Madelón.

11 de noviembre 2026 · 08:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión: qué dejó la reunión entre Spahn, Madelón y la secretaría técnica

La eliminación de Unión del Torneo Clausura abrió una etapa de análisis y planificación puertas adentro. En ese contexto, Luis Spahn, Leonardo Madelón y los integrantes de la secretaría técnica, entre ellos Santiago Zurbriggen, mantuvieron una reunión en Casa Unión para comenzar a trazar los pasos a seguir de cara a la próxima temporada.

LEER MÁS: Tablas en Tucumán: Unión igualó sin goles ante el Decano y sigue sin levantar cabeza

El encuentro se venía mencionando desde que el equipo se quedó sin posibilidades de acceder a los octavos de final. Si bien no trascendieron detalles específicos de lo conversado, hubo una cuestión que no formó parte de la agenda: la continuidad del entrenador. En ningún momento se planteó la posibilidad de interrumpir el ciclo de Madelón, quien tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027.

De esta manera, todo indica que el Francés continuará al frente del plantel, aunque todavía deberá conocerse si existe coincidencia plena entre sus pretensiones y el proyecto deportivo que la dirigencia pretende desarrollar.

El receso, el primer tema que quedó definido en Unión

Uno de los puntos centrales de la reunión fue establecer cómo se desarrollará el cierre de la actividad, el período de descanso y el regreso al trabajo. Las partes terminaron de ponerse de acuerdo sobre la planificación de los entrenamientos, las vacaciones del plantel y el comienzo de la pretemporada.

No es un detalle menor: después de una eliminación prematura, Unión tendrá prácticamente 100 días sin competencia oficial, un período extenso que obliga a tomar decisiones y trabajar con anticipación.

Refundar el plantel y recuperar la identidad de Madelón

El tiempo sin partidos representará una oportunidad para reconstruir el equipo. La intención será revisar la conformación del plantel, resolver las situaciones contractuales y avanzar en la búsqueda de refuerzos para cubrir las necesidades que dejó expuestas la última campaña. Desde la dirigencia pretenden que el plantel trabaje una semana, vuelva a hacerlo en diciembre, y luego de un breve impasse por la fiesta se arranque la pretemporada formal. El entrenador, en tanto, pretende que las tareas se prolonguen hasta fin de mes, tener diciembre libre y volver en enero.

Para Madelón también será un período determinante. El entrenador tendrá margen para recuperar la impronta física y futbolística que pretende para su equipo, luego de una temporada en la que Unión no consiguió sostener la regularidad necesaria para alcanzar los objetivos.

LEER MÁS: Unión empieza a mirar de reojo los promedios para la temporada 2027

La continuidad del técnico no parece estar en discusión, pero el verdadero desafío será consensuar el proyecto deportivo, establecer qué equipo pretende conformar cada parte y determinar los recursos disponibles para llevarlo adelante.

En los próximos días podría producirse una nueva reunión entre los dirigentes, la secretaría técnica y el entrenador. Allí se espera avanzar sobre cuestiones más concretas de la planificación y comenzar a darle forma al Unión que afrontará la próxima temporada.

Unión Spahn Madelón
Noticias relacionadas
union analiza cambios y ya trabaja en la busqueda del arquero de un grande

Unión analiza cambios y ya trabaja en la búsqueda del arquero de un grande

union consiguio un valioso triunfo en la rioja y quiere extender su buen momento

Unión consiguió un valioso triunfo en La Rioja y quiere extender su buen momento

tablas en tucuman: union igualo sin goles ante el decano y sigue sin levantar cabeza

Tablas en Tucumán: Unión igualó sin goles ante el Decano y sigue sin levantar cabeza

union empieza a mirar de reojo los promedios para la temporada 2027

Unión empieza a mirar de reojo los promedios para la temporada 2027

Lo último

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: Argentina, levántate y camina, ama

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: "Argentina, levántate y camina, ama"

Último Momento
Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: Argentina, levántate y camina, ama

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: "Argentina, levántate y camina, ama"

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Ovación
La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Policiales
Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"