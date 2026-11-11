Unión: qué dejó la reunión entre Spahn, Madelón y la secretaría técnica

El encuentro se desarrolló en Casa Unión y sirvió para empezar a delinear el trabajo durante el extenso receso. Estaría garantizada la continuidad de Leonardo Madelón.

La eliminación de Unión del Torneo Clausura abrió una etapa de análisis y planificación puertas adentro. En ese contexto, Luis Spahn, Leonardo Madelón y los integrantes de la secretaría técnica, entre ellos Santiago Zurbriggen, mantuvieron una reunión en Casa Unión para comenzar a trazar los pasos a seguir de cara a la próxima temporada.

El encuentro se venía mencionando desde que el equipo se quedó sin posibilidades de acceder a los octavos de final. Si bien no trascendieron detalles específicos de lo conversado, hubo una cuestión que no formó parte de la agenda: la continuidad del entrenador. En ningún momento se planteó la posibilidad de interrumpir el ciclo de Madelón, quien tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027.

De esta manera, todo indica que el Francés continuará al frente del plantel, aunque todavía deberá conocerse si existe coincidencia plena entre sus pretensiones y el proyecto deportivo que la dirigencia pretende desarrollar.

El receso, el primer tema que quedó definido en Unión

Uno de los puntos centrales de la reunión fue establecer cómo se desarrollará el cierre de la actividad, el período de descanso y el regreso al trabajo. Las partes terminaron de ponerse de acuerdo sobre la planificación de los entrenamientos, las vacaciones del plantel y el comienzo de la pretemporada.

No es un detalle menor: después de una eliminación prematura, Unión tendrá prácticamente 100 días sin competencia oficial, un período extenso que obliga a tomar decisiones y trabajar con anticipación.

Refundar el plantel y recuperar la identidad de Madelón

El tiempo sin partidos representará una oportunidad para reconstruir el equipo. La intención será revisar la conformación del plantel, resolver las situaciones contractuales y avanzar en la búsqueda de refuerzos para cubrir las necesidades que dejó expuestas la última campaña. Desde la dirigencia pretenden que el plantel trabaje una semana, vuelva a hacerlo en diciembre, y luego de un breve impasse por la fiesta se arranque la pretemporada formal. El entrenador, en tanto, pretende que las tareas se prolonguen hasta fin de mes, tener diciembre libre y volver en enero.

Prensa Unión

Para Madelón también será un período determinante. El entrenador tendrá margen para recuperar la impronta física y futbolística que pretende para su equipo, luego de una temporada en la que Unión no consiguió sostener la regularidad necesaria para alcanzar los objetivos.

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La continuidad del técnico no parece estar en discusión, pero el verdadero desafío será consensuar el proyecto deportivo, establecer qué equipo pretende conformar cada parte y determinar los recursos disponibles para llevarlo adelante.

En los próximos días podría producirse una nueva reunión entre los dirigentes, la secretaría técnica y el entrenador. Allí se espera avanzar sobre cuestiones más concretas de la planificación y comenzar a darle forma al Unión que afrontará la próxima temporada.