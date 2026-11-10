"¡Vayan y sean santos!": el pedido de León XIV durante su misa en Córdoba

El Papa celebró una misa en Córdoba y convocó a los fieles a vivir el Evangelio con compromiso, solidaridad y testimonio cotidiano. Durante su homilía, recordó a los santos y beatos argentinos y pidió trabajar por la construcción de una patria fraterna

El papa durante la segunda misa celebrada en la Argentina, en la ciudad de Córdoba.

El papa León XIV llamó a los argentinos a vivir la santidad en la vida cotidiana , a comprometerse con el prójimo y a dar testimonio del Evangelio en todos los ámbitos de la sociedad. Durante la celebración de una misa en la ciudad de Córdoba , el pontífice puso en valor la historia religiosa del país y destacó especialmente las figuras de san José Gabriel del Rosario Brochero y Mama Antula , a quienes presentó como ejemplos de entrega, fe y compromiso con los demás.

En una homilía centrada en la vocación universal a la santidad, León XIV sostuvo que todos los cristianos están llamados a alcanzar la unión con Dios y a transmitir a los demás la experiencia de fe. "Estamos todos llamados a la santidad; en eso consiste nuestra labor en la tierra, en alcanzar la perfecta unión con Dios", expresó.

El Papa remarcó que esa misión no debe limitarse a las palabras, sino que tiene que reflejarse en las acciones. "No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida", afirmó, al recordar que el mundo espera de los cristianos "un compromiso de vida y un testimonio de oración".

Córdoba y el legado de los santos argentinos

Al referirse a la historia religiosa de Córdoba, León XIV destacó que la ciudad, heredera de la primera sede episcopal erigida en Argentina, fue escenario de la vida y la misión de numerosos hombres y mujeres que dedicaron su existencia al Evangelio.

En ese marco, recordó que Argentina fue tierra de figuras de santidad que supieron responder al llamado de Dios y llevar adelante una tarea evangelizadora. Entre ellas mencionó al Cura Brochero y Mama Antula, a quienes señaló como ejemplos de personas que asumieron su misión sin dimensionar la trascendencia que alcanzaría su labor.

"Todos los cristianos somos simples servidores, no hemos de hacer más que cumplir con nuestro deber", expresó.

El pontífice también destacó que los santos argentinos supieron combinar la pasión por el Evangelio con el compromiso por construir una patria fraterna y solidaria. Según señaló, cada uno enfrentó los desafíos de su tiempo histórico y los transformó en oportunidades para anunciar la Buena Noticia a través de su propia vida.

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El reconocimiento al Cura Brochero y Mama Antula

Uno de los pasajes centrales de la homilía estuvo dedicado a san José Gabriel del Rosario Brochero, a quien León XIV definió como un sacerdote profundamente enamorado de Jesús y fortalecido por la oración.

El Papa recordó la influencia que tuvieron en su vida los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola y destacó su entrega a la misión evangelizadora. "Solo quien ha conocido la amistad con Jesucristo es capaz de emprender esa tarea apostólica; solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia", sostuvo.

También dedicó un reconocimiento especial a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, cuya espiritualidad ignaciana le permitió unir la contemplación con la ayuda al prójimo.

León XIV destacó su recorrido por distintos puntos del país para acercar a las personas a la fe y recordó una de sus máximas: "Andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer".

Para el pontífice, ambas figuras representan distintas maneras de identificarse con Cristo y constituyen un legado que continúa interpelando a la Iglesia y a la sociedad argentina.

Los mártires, religiosos y laicos que marcaron la historia de la Iglesia

Durante la celebración, León XIV también recordó a otros santos y beatos vinculados con la Argentina. Entre ellos mencionó a san Héctor Valdivielso Sáez y a los beatos martirizados durante la Guerra Civil española y en las provincias argentinas de La Rioja y Salta.

Asimismo, agradeció por los pastores que dejaron su huella en la Iglesia, como Fray Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio.

El reconocimiento se extendió a la vida consagrada y a las mujeres que fundaron congregaciones religiosas, como santa Nazaria Ignacia, las beatas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez, y las religiosas dedicadas a la educación y la atención de enfermos, entre ellas María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez.

También destacó el testimonio de los laicos que vivieron su vocación cristiana en las tareas cotidianas, como san Artémides Zatti y los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

"¡Vayan y sean santos!": el mensaje de León XIV a los argentinos

En el tramo final de su homilía, el Papa trasladó el mensaje de los santos y beatos argentinos al compromiso que, según sostuvo, deben asumir los creyentes en el presente.

"Todos estos santos y beatos ya han cumplido su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado", manifestó.

León XIV explicó que la misa estaba dedicada a pedir por la santificación del pueblo argentino y convocó a los fieles a asumir ese desafío en cada espacio de sus vidas.

"Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!", expresó.

Finalmente, el pontífice hizo referencia a la imagen del Cristo pobre, que el propio Cura Brochero mandó tallar desde su lecho de dolor y que presidió la celebración. Invitó a los presentes a dejarse interpelar por su mirada y a encontrar en la cruz el camino hacia la salvación.

La homilía concluyó con un pedido de bendición para el pueblo argentino y una referencia a la confesión de fe de Pedro: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo".