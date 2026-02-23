El plan de un supuesto narcotraficante para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro de Entre Ríos

El exjefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, dijo que estaba entre las víctimas apuntadas por Leonardo Airaldi

La denuncia del plan de un supuesto narcotraficante para asesinar al juez y al fiscal que lo investigaban dio un giro impactante. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia , confirmó este lunes que también era uno de los objetivos de los sicarios reclutados por Leonardo Airaldi, detenido hace casi cuatro años .

"Evidentemente, se hizo mucha inteligencia", sostuvo el funcionario en torno a la causa que se abrió a partir de la declaración de tres presos de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. El primer testimonio lo aportó Daniel "Tavi" Celis, que previamente supo ser socio del acusado en el negocio de las drogas.

A pesar de su extensa trayectoria, el exjefe de la Policía Federal Argentina (PFA) se mostró sorprendido cuando tuvo acceso a los testimonios y la evidencia que recabó el Ministerio Público Fiscal (MPF). En este sentido, comentó: "A veces uno dice gajes del oficio, pero no tendría que pasar".

"Matar a Roncaglia es más caro"

La primera hipótesis en torno a la denuncia es que Airaldi estaba dispuesto a pagarles 40.000 dólares a asesinos de Uruguay para terminar con la vida del juez federal Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candioti durante un viaje que ni siquiera llegó a organizarse. Los presuntos ejecutores del plan aún no fueron identificados.

Una de las cuestiones llamativas en torno a las declaraciones de los reclusos es que la cabeza del ministro entrerriano en su provincia tenía un precio mayor. "Acá es más caro matar a Roncaglia", explicó uno de los internos, según la cita del propio protagonista durante un reportaje en Radio Mitre.

El funcionario añadió que ya había escuchado rumores sobre un plan criminal gestado en Gualeguaychú. Al respecto, detalló: "Me habían comentado que había algunas intenciones, pero eran comentarios internos de los celadores".

La situación cambió drásticamente cuando se enteró de que lo habían seguido durante un viaje en motocicleta que hizo el 25 de enero a las afueras de Paraná. "Salí solo, siempre tengo custodia. Me fui a una quinta a comer un asado con unos amigos. Es increíble cómo sabía eso esta gente", manifestó.

La nueva denuncia contra el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante quedó en manos del fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo. A continuación, el juez Hernán Viri ordenó una requisa en la cárcel y se tomaron nuevas declaraciones sobre el presunto plan mafioso.

Coletazos de la denuncia contra el presunto narco Leonardo Airaldi

En primer lugar, Roncaglia recibió un refuerzo de la vigilancia personal con la que ya contaba. Por otra parte, la Policía Federal se encargó de la protección de Ríos y Candioti, los otros dos objetivos mencionados en la causa.

Airaldi y otros supuestos miembros de su banda narco deben sentarse a partir de este martes en el banquillo de los acusados por la primera causa en la que estuvo involucrado. La postergación del juicio en Paraná cobró relevancia como una de las metas posibles de los asesinatos.

A partir de la denuncia, el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos pidió el traslado del empresario ganadero a la cárcel de Ezeiza. La decisión final le corresponde al Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de la capital provincial. Mientras tanto, el presunto narcotraficante que operaba en Diamante y la localidad santafesina de Puerto Gaboto se encuentra aislado en el penal de Gualeguaychú. También se tomaron medidas especiales para resguardar a los internos que lo delataron.

Entre otros antecedentes relevantes, Roncaglia aseveró que el principal imputado llegó a tener conexiones con Los Monos en Rosario, donde fue capturado en 2022 antes de su última caída. También mencionó a la banda de Miguel Ángel "Mameluco" Villalba en el partido bonaerense de San Martín como otra organización aliada en el circuito de tráfico y venta de cocaína.