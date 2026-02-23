Uno Santa Fe | El País | Macri

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

El expresidente dejó la polémica declaración en el podcast La Fábrica, en medio de una charla sobre tecnología y el futuro de la Argentina

23 de febrero 2026 · 13:08hs
Tras pasar un tiempo fuera de radar, Mauricio Macri volvió a la escena pública con una declaración que generó controversias. “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años”, expresó el expresidente en una charla en torno al rol de la “revolución tecnológica”.

En particular, la conversación con Macri tuvo lugar en La Fábrica Podcast, un ciclo de charlas con referentes nacionales, sobre todo del sector empresario. Allí, el líder del PRO dio su visión sobre diversos temas, y, entre ellos, se refirió al avance de la tecnología: “El mundo está cada día mejor”, dijo el dirigente.

Macri, sobre la revolución tecnológica y cómo viven "los pobres"

Sentando en los estudio de La Fábrica Podcast, Mauricio Macri se explayó sobre su visión de la tecnología: "Con los millonarios de un día para el otro, con las criptomonedas que suben y bajan...Esta revolución tecnológica ha generado una era que la llamo yo la 'era de la revolución de las expectativas', donde todo el mundo está loco por más", aseguró el expresidente.

"Y esto lleva a una enorme insatisfacción", expresó Macri. Al ser consultado por dicha "insatisfacción", el dirigente político afirmó: "Es que mirás un poco y decís: '¿Pero cómo? El mundo está cada día mejor'. Y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años".

"Porque (el pobre) tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública... en los lugares donde las cosas funcionan, ¿no?", siguió el exjefe de Estado.

"Porque siempre sabe todo lo que le falta tener. Y esa es una locura: correr detrás de lo que vos creés que deberías tener. Y no somos muy objetivos los seres humanos; siempre creemos que nos corresponde más y que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos", agregó Mauricio Macri.

