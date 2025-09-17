Uno Santa Fe | El País | Diputados

En VIVO: Diputados de la oposición buscan rechazar los vetos de Javier Milei al Garrahan y universidades

En la Cámara de Diputados, los fogoneros de la sesión especial temen que los fondos girados a las provincias inclinen las voluntades a favor del Ejecutivo

17 de septiembre 2025 · 08:48hs
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados nacional tienen asegurados los votos para rechazar este miércoles, en una sesión especial, el veto a la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría. Y buscan garantizar los dos tercios para insistir con la ley que aumenta los recursos para las universidades públicas.

En caso de poder rechazar los vetos, será un duro golpe para el gobierno de Javier Milei ya que en el Senado hay una amplia mayoría de dos tercios para confirmar la insistencia de las dos leyes.

Paralelamente, la oposición se impuso y habrá sesión este jueves en la Cámara alta para rechazar el veto al reparto automático de ATN.

Dudas previas a la sesión especial

No obstante, los fogoneros de la sesión especial temen que el reciente giro de fondos a las provincias (entre ellas Santa Fe), los encuentros con gobernadores y el anuncio del presupuesto 2026 inclinen las voluntades a favor de la administración de Milei.

La sesión especial, prevista para las 13, fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal, Coalición Cívica (CC) y Democracia para Siempre para discutir los vetos presidenciales, pedidos de interpelación a funcionarios nacionales y el emplazamiento para debatir la ley de DNU.

Marcha al Congreso

El encuentro parlamentario tendrá lugar en medio de una marcha al Congreso, que promete ser multitudinaria, convocada por organizaciones sociales, estudiantiles y gremiales (la CGT y las dos CTA) a favor del rechazo a los vetos.

Los diputados opositores deberán obtener los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas de los vetos y la misma cantidad de votos para rechazar la decisión presidencial.

En el caso del Hospital Garrahan, los bloques opositores confían en que rechazarán el veto a esa ley, ya que previamente la iniciativa se había aprobado en Diputados con 159 votos positivos contra 67 negativos y cuatro abstenciones, por lo que alcanzó los dos tercios. Y creen que ese número crecerá porque, estiman, que los cuatro que se abstuvieron podrían modificar su voluntad.

En cambio, la ley para otorgar mayores recursos a las universidades se aprobó con una amplia mayoría de 158 votos, 75 en contra y cinco abstenciones, pero faltó un sufragio para llegar a los dos tercios. Los opositores miran la posición que tendrían los cinco que se abstuvieron y los 18 ausentes en su momento.

Otros temas calientes en Diputados

Asimismo, los legisladores opositores quieren aprobar las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que expliquen las denuncias sobre supuestas coimas en el área de Discapacidad.

Para avanzar en las interpelaciones se necesitan los dos tercios. Es que esas iniciativas no se trataron en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el rosarino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza, LLA), por lo que si no alcanzan esa mayoría agravada buscarán emplazar a ese organismo parlamentario.

Paralelamente, los bloques armaron un extenso temario en el que incluyeron emplazamientos a la comisiones para avanzar en una ley que regula los DNU, que también va en contra de los intereses del Ejecutivo.

También buscarán emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para que trate la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo adulterado.

