Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

La CD y miembros de otras agrupaciones charlaron con los referentes de Colón para tratar de revertir todo ante Morón. Los jugadores mantienen el silencio

En medio de un presente deportivo preocupante y con la presión que impone la historia del club, este miércoles se produjo una esperada reunión en Colón con el objetivo de buscar una reacción inmediata el domingo ante Morón en el Brigadier López por la 32ª fecha del grupo B de la Primera Nacional .

• LEER MÁS: Colón ya tiene árbitro definido para el duelo crucial ante Morón

La cumbre se realizó en el Hotel de Campo con dirigentes, representantes de agrupaciones y los principales referentes del plantel, como Luis Rodríguez, Christian Bernardi y Nicolás Talpone, junto al entrenador Ezequiel Medrán, que también fue parte activa. Un intento por dejar de lado las diferencias y mostrar unidad en un momento donde el equipo necesita respaldo, claridad y foco.

Christian Bernardi.jpg Christian Bernardi fue uno de los referentes que estuvo en la reunión de Colón. Prensa Colón

Un encuentro con tono constructivo y mirada crítica en Colón

Según pudo saber unosantafe, la reunión se desarrolló en términos cordiales pero firmes, con espacio para la autocrítica, la reflexión y también para el compromiso. Se hizo hincapié en lo estrictamente futbolístico, en la necesidad de detener la caída y de enfocarse en encontrar respuestas rápidas, ya que Colón lleva ocho partidos sin ganar (siete derrotas y un empate) y está complicada la permanencia, aunque depende de sí mismo.

• LEER MÁS: La historia detrás de la supuesta salida de Medrán en Colón

Todo buscando generar un impacto positivo que pueda traducirse en la cancha este domingo, cuando el Sabalero reciba a Deportivo Morón en el Brigadier López, por la fecha 32 de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

Todos empujando para el mismo lado

Tanto los jugadores como los dirigentes coincidieron en que no es momento de buscar culpables, sino de enfocarse en lo colectivo: empujar todos para el mismo lado, comprender la realidad y salir a competir con el compromiso que exige la camiseta y la historia del club. Asimismo, se confirmó que no hay deudas y el plantel rechazó la propuesta de un premio económico para ganar el domingo. Moralmente quieren sacar esto adelante por amor propio.

Colón salida UNO Santa Fe | José Busiemi

Silencio y concentración total de cara al domingo

Finalizada la reunión, los protagonistas optaron por el silencio (hace dos partidos que no hablan) para concentrarse de lleno en el partido del domingo, que puede marcar un quiebre definitivo.

• LEER MÁS: "El domingo no puede haber ni medio problema, porque nos pueden sacar puntos"

Será, sin dudas, un duelo bisagra para Colón, que necesita recuperar confianza, juego y puntos para ponerle fin a este martirio. El partido ante Morón puede ser el comienzo de la reacción… o un nuevo golpe difícil de digerir.