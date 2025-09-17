Uno Santa Fe | Colón | Colón

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

La CD y miembros de otras agrupaciones charlaron con los referentes de Colón para tratar de revertir todo ante Morón. Los jugadores mantienen el silencio

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2025 · 15:11hs
Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

En medio de un presente deportivo preocupante y con la presión que impone la historia del club, este miércoles se produjo una esperada reunión en Colón con el objetivo de buscar una reacción inmediata el domingo ante Morón en el Brigadier López por la 32ª fecha del grupo B de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Colón ya tiene árbitro definido para el duelo crucial ante Morón

La cumbre se realizó en el Hotel de Campo con dirigentes, representantes de agrupaciones y los principales referentes del plantel, como Luis Rodríguez, Christian Bernardi y Nicolás Talpone, junto al entrenador Ezequiel Medrán, que también fue parte activa. Un intento por dejar de lado las diferencias y mostrar unidad en un momento donde el equipo necesita respaldo, claridad y foco.

Christian Bernardi.jpg
Christian Bernardi fue uno de los referentes que estuvo en la reuni&oacute;n de Col&oacute;n.

Christian Bernardi fue uno de los referentes que estuvo en la reunión de Colón.

Un encuentro con tono constructivo y mirada crítica en Colón

Según pudo saber unosantafe, la reunión se desarrolló en términos cordiales pero firmes, con espacio para la autocrítica, la reflexión y también para el compromiso. Se hizo hincapié en lo estrictamente futbolístico, en la necesidad de detener la caída y de enfocarse en encontrar respuestas rápidas, ya que Colón lleva ocho partidos sin ganar (siete derrotas y un empate) y está complicada la permanencia, aunque depende de sí mismo.

• LEER MÁS: La historia detrás de la supuesta salida de Medrán en Colón

Todo buscando generar un impacto positivo que pueda traducirse en la cancha este domingo, cuando el Sabalero reciba a Deportivo Morón en el Brigadier López, por la fecha 32 de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

Todos empujando para el mismo lado

Tanto los jugadores como los dirigentes coincidieron en que no es momento de buscar culpables, sino de enfocarse en lo colectivo: empujar todos para el mismo lado, comprender la realidad y salir a competir con el compromiso que exige la camiseta y la historia del club. Asimismo, se confirmó que no hay deudas y el plantel rechazó la propuesta de un premio económico para ganar el domingo. Moralmente quieren sacar esto adelante por amor propio.

Colón salida

Silencio y concentración total de cara al domingo

Finalizada la reunión, los protagonistas optaron por el silencio (hace dos partidos que no hablan) para concentrarse de lleno en el partido del domingo, que puede marcar un quiebre definitivo.

• LEER MÁS: "El domingo no puede haber ni medio problema, porque nos pueden sacar puntos"

Será, sin dudas, un duelo bisagra para Colón, que necesita recuperar confianza, juego y puntos para ponerle fin a este martirio. El partido ante Morón puede ser el comienzo de la reacción… o un nuevo golpe difícil de digerir.

Colón Morón Luis Rodríguez
Noticias relacionadas
Ezequiel Medrán cuenta con todo el plantel para el partido que Colón jugará ante Deportivo Morón.

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

Gustavo Abraham salió a pedir calma pensando en el partido del domingo que Colón jugará ante Deportivo Morón.

"El domingo no puede haber ni medio problema, porque nos pueden sacar puntos"

reunion cumbre en colon en un clima tenso: sigue godano y no se adelantan las elecciones

Reunión cumbre en Colón en un clima tenso: sigue Godano y no se adelantan las elecciones

williner, tras los incidentes: fue un dia doloroso y triste, pero colon debe transitar este momento con consenso

Williner, tras los incidentes: "Fue un día doloroso y triste, pero Colón debe transitar este momento con consenso"

Lo último

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Último Momento
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

Juego clandestino en Santa Fe: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino en Santa Fe: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Ovación
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Juego clandestino en Santa Fe: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino en Santa Fe: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit