Uno Santa Fe | El País | Anmat

La Anmat clausuró otro laboratorio por fallas en producción y control de calidad

La Anmat clausuró el laboratorio Filaxis Farmacéutica y ordenó retirar 8 lotes de medicamentos oncológicos por incumplimiento en buenas prácticas de fabricación

16 de septiembre 2025 · 11:42hs
El laboratorio Filaxis que clausuró Anmat

El laboratorio Filaxis que clausuró Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) clausuró de manera preventiva al laboratorio Filaxis Farmacéutica S. A., con sede en San Isidro, por detectar graves incumplimientos en materia de producción y control de calidad.

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 6843/2025 y ordena además el retiro del mercado de ocho lotes de medicamentos oncológicos.

Anmat lavandina prohibió2.jpg

  • Dos lotes de oxaliplatino, droga utilizada como tratamiento de primera línea en cáncer colorrectal avanzado y también aplicada en otros tipos de cáncer como el de páncreas.

  • Seis lotes de docetaxel, otro fármaco empleado en distintas terapias oncológicas.

Ambos medicamentos son de uso hospitalario y resultan críticos para pacientes con patologías severas.

Las irregularidades que encontró Anmat

La inspección realizada por el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de Anmat, identificó deficiencias calificadas como “críticas” y “mayores”. Entre ellas:

  • Modificación de fórmulas y tamaños de lotes sin autorización.

  • Productos reprocesados con técnicas no validadas.

  • Ausencia de estudios de estabilidad y documentación esencial para garantizar seguridad y eficacia.

En el caso del oxaliplatino de 100 mg, el organismo señaló que fue sometido a un reproceso tras no cumplir con los ensayos de aspecto y reconstitución, aplicando instrucciones contrarias a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).

La Anmat prohibió el uso, distribución y comercialización de los lotes observados, y abrió un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico.

La clausura de Filaxis se suma a otras cuatro registradas en las últimas semanas contra los laboratorios Rigecin Labs S. A., Aspen, Sant Gall Friburg y Rivero.

Además, en mayo pasado se había clausurado a Ramallo-HLB Pharma Group, cuyo titular, Ariel García Furfaro, fue imputado por la Justicia Federal por su presunta responsabilidad en la contaminación bacteriana de más de 300.000 ampollas de fentanilo, un opiáceo de uso común en hospitales y vinculado a 96 muertes bajo investigación.

En todos los casos recientes, las inspecciones de Anmat constataron violaciones a las BPF, que derivaron en desvíos de calidad en medicamentos críticos e insumos hospitalarios básicos.

La reiteración de clausuras en tan corto plazo genera preocupación en el ámbito sanitario, dado que involucra a fármacos esenciales para el tratamiento de pacientes en hospitales públicos y privados de todo el país.

Anmat laboratorio

Anmat clausuró Laboratorio fentanilo Boletín Oficial
Noticias relacionadas
Anmat prohibió un queso cremoso y un suplemento dietario entre otros

Anmat prohibió la venta en todo el país de un queso cremoso, un suplemento dietario y un oxímetro

Investigación por fentanilo adulterado: allanamientos en la Anmat y otras entidades

Investigación por fentanilo adulterado: allanamientos en la Anmat y otras entidades

milei presento el presupuesto 2026: mas alla del exito de la gestion, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad"

la camara nacional electoral fallo en contra de cristina y la expresidenta no podra votar en octubre

La Cámara Nacional Electoral falló en contra de Cristina y la expresidenta no podrá votar en octubre

Lo último

Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Último Momento
Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de Copa Davis

Argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de Copa Davis

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Ovación
Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: "Seguramente no sea el último"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit