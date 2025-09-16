Uno Santa Fe | El País | fentanilo

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Además, confirmaron que en paralelo también se actualizará la cifra de muertos, víctimas del fentanilo contaminado

16 de septiembre 2025 · 13:12hs
Sigue la investigación y se imputaría a los presuntos responsables del fentanilo contaminado

Sigue la investigación y se imputaría a los presuntos responsables del fentanilo contaminado

La situación procesal de los imputados en la causa por el fentanilo contaminado está por resolverse en los próximos días y las autoridades que llevan a cabo la investigación confirmaron que en paralelo también se actualizará la cifra de muertos.

Fuentes del caso le anunciaron a la agencia Noticias Argentinas que se trabaja en solucionar la situación procesal de los imputados vinculados a los laboratorios, luego de sus indagatorias en los Tribunales de La Plata.

A la par de esta novedad en la pesquisa, se detalló que también se va a dar a conocer un nuevo número de fallecidos, que hasta el momento alcanza los 96.

Se trata de uno de los escenarios más lamentables de esta causa, la cual está sumergida en la ineficiencia de los organismos públicos en la falta de control y la toma de decisiones, sumado a la inoperancia por parte del dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S. A., Ariel García Furfaro, y todo su equipo técnico.

Este miércoles se debatirá en Diputados el caso fentanilo

Mientras se aguarda al anuncio por parte del juez Ernesto Kreplak, este miércoles 17 de septiembre habrá sesión especial en Diputados donde se debatirán varios aspectos, uno de ellos el caso fentanilo.

En este marco se discutirá la creación de una “Comisión Especial Investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo y sus consecuencias”.

Se incluye, además, la designación, de una “Comisión Investigadora que permita determinar las responsabilidades de la Anmat en la venta de fentanilo contaminado”.

Entre un listado que abarca una veintena de iniciativas, la convocatoria incluye también la creación de una Comisión Especial Bicameral Investigadora.

fentanilo imputados muertos investigación Anmat
Noticias relacionadas
Investigación por fentanilo adulterado: allanamientos en la Anmat y otras entidades

Investigación por fentanilo adulterado: allanamientos en la Anmat y otras entidades

fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el congreso investigue

Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue

milei presento el presupuesto 2026: mas alla del exito de la gestion, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad"

la camara nacional electoral fallo en contra de cristina y la expresidenta no podra votar en octubre

La Cámara Nacional Electoral falló en contra de Cristina y la expresidenta no podrá votar en octubre

Lo último

Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Último Momento
Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de Copa Davis

Argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de Copa Davis

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Ovación
Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: "Seguramente no sea el último"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit