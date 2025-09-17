La Asociación del Fútbol Argentino oficializó este miércoles las designaciones arbitrales para la fecha 32 de la Primera Nacional, una jornada que puede marcar un antes y un después en la lucha por la permanencia. En ese marco, Colón recibirá a Deportivo Morón el domingo desde las 17 en el Brigadier López, con televisación en directo, y con Nazareno Arasa como juez principal.
Colón ya tiene árbitro definido para el duelo crucial ante Morón
La AFA dio a conocer los jueces para la fecha 32 de la Primera Nacional, donde Colón jugará un partido clave por su permanencia ante Morón.
Por Ovación
El árbitro rosarino estará acompañado por Mariano Viale y Emanuel Serale como asistentes, mientras que Jorge Etem oficiará de cuarto árbitro.
Cómo les fue a Colón y Morón con Nazareno Arasa
El historial de Arasa con Colón registra siete antecedentes, aunque será la primera vez que lo dirija en la Primera Nacional. En esa serie, el Sabalero apenas cosechó una victoria, dos empates y cuatro derrotas. La primera vez que lo arbitró fue el 15 de febrero de 2019, en el empate 1-1 frente a Vélez en Liniers, con goles de Hernán De La Fuente y Luis Miguel Rodríguez de penal. La última vez fue el 30 de julio de 2023, en la caída 2-0 ante Arsenal en Sarandí, con tantos de Paolo Goltz en contra y Facundo Pons.
Por el lado de Deportivo Morón, Arasa lo dirigió en seis partidos, con un saldo equilibrado de tres victorias, un empate y dos derrotas. El primer cruce se dio el 9 de octubre de 2017, cuando el Gallo venció 1-0 a Santamarina como local. La última vez fue el 17 de mayo de 2022, en el empate 0-0 ante All Boys en el Nuevo Francisco Urbano.
FECHA 32 DE LA PRIMERA NACIONAL
32ª. fecha:
Zona “A”
Sábado 20-09
Atlanta c. Tristán Suarez, a las 13.10 horas (TV)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
Almagro c. Ferro Carril Oeste, a las 15.10 horas (TV)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
Arsenal F.C. c. Dep. Maipú (Mza.), a las 15.30 horas
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Sebastián Habib
Colegiales c. G. y Tiro (Salta), a las 15.30 horas
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Nahuel Santanocito
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
San Miguel c. Patronato (Paraná), a las 15.30 horas
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Agustín Flores
LEER MÁS: La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón
Domingo 21-09
Alvarado (M.D.P.) c. Los Andes, a las 15.30 horas en estadio José M. Minella
Árbitro: Julio Barraza
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Diego Novelli
Racing (Cba.) c. San Martin (T.), a las 19.00 horas (TV)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Guillermo González
Lunes 22-09
All Boys c. Dep. Madryn, a las 21.05 horas (TV)
Árbitro: Ariel Penel
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Quilmes A.C. c. Güemes (S.E.), a las 21.05 horas (TV)
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Damián Rubino
Zona “B”
Sábado 20-09
Temperley c. Estudiantes, a las 17.10 horas (TV)
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Ramón Ortíz
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
Chaco For Ever c. Estudiantes (Rio IV), a las 17.30 horas
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
G. y Esgrima (Mza.) c. San Telmo, a las 17.30 horas
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
Domingo 21-09
Alte. Brown c. Def. de Belgrano, a las 15.00 horas
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Def. Unidos c. Nva. Chicago, a las 15.30 horas
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia
Mitre (S.E.) c. Talleres (R.E.), a las 16.00 horas
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Hernán Salado Paz
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Colón c. Dep. Morón, a las 17.00 horas (TV)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Jorge Etem
Ctral. Norte (Salta) c. Chacarita Juniors, a las 17.00 horas en estadio Padre E. Martearena
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Francisco Gugliotta
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
G. y Esgrima (J.) c. Agropecuario Arg., a las 18.00 horas
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Nelson Bejas