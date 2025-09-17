Colón ya tiene árbitro definido para el duelo crucial ante Morón

La AFA dio a conocer los jueces para la fecha 32 de la Primera Nacional, donde Colón jugará un partido clave por su permanencia ante Morón.

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó este miércoles las designaciones arbitrales para la fecha 32 de la Primera Nacional, una jornada que puede marcar un antes y un después en la lucha por la permanencia. En ese marco, Colón recibirá a Deportivo Morón el domingo desde las 17 en el Brigadier López, con televisación en directo, y con Nazareno Arasa como juez principal.

El árbitro rosarino estará acompañado por Mariano Viale y Emanuel Serale como asistentes, mientras que Jorge Etem oficiará de cuarto árbitro.

Cómo les fue a Colón y Morón con Nazareno Arasa

El historial de Arasa con Colón registra siete antecedentes, aunque será la primera vez que lo dirija en la Primera Nacional. En esa serie, el Sabalero apenas cosechó una victoria, dos empates y cuatro derrotas. La primera vez que lo arbitró fue el 15 de febrero de 2019, en el empate 1-1 frente a Vélez en Liniers, con goles de Hernán De La Fuente y Luis Miguel Rodríguez de penal. La última vez fue el 30 de julio de 2023, en la caída 2-0 ante Arsenal en Sarandí, con tantos de Paolo Goltz en contra y Facundo Pons.

Por el lado de Deportivo Morón, Arasa lo dirigió en seis partidos, con un saldo equilibrado de tres victorias, un empate y dos derrotas. El primer cruce se dio el 9 de octubre de 2017, cuando el Gallo venció 1-0 a Santamarina como local. La última vez fue el 17 de mayo de 2022, en el empate 0-0 ante All Boys en el Nuevo Francisco Urbano.

FECHA 32 DE LA PRIMERA NACIONAL

32ª. fecha:

Zona “A”

Sábado 20-09

Atlanta c. Tristán Suarez, a las 13.10 horas (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Almagro c. Ferro Carril Oeste, a las 15.10 horas (TV)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca

Arsenal F.C. c. Dep. Maipú (Mza.), a las 15.30 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Sebastián Habib

Colegiales c. G. y Tiro (Salta), a las 15.30 horas

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

San Miguel c. Patronato (Paraná), a las 15.30 horas

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Agustín Flores

Domingo 21-09

Alvarado (M.D.P.) c. Los Andes, a las 15.30 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Diego Novelli

Racing (Cba.) c. San Martin (T.), a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Guillermo González

Lunes 22-09

All Boys c. Dep. Madryn, a las 21.05 horas (TV)

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Quilmes A.C. c. Güemes (S.E.), a las 21.05 horas (TV)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Zona “B”

Sábado 20-09

Temperley c. Estudiantes, a las 17.10 horas (TV)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Ramón Ortíz

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

Chaco For Ever c. Estudiantes (Rio IV), a las 17.30 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

G. y Esgrima (Mza.) c. San Telmo, a las 17.30 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

Domingo 21-09

Alte. Brown c. Def. de Belgrano, a las 15.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Def. Unidos c. Nva. Chicago, a las 15.30 horas

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia

Mitre (S.E.) c. Talleres (R.E.), a las 16.00 horas

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Hernán Salado Paz

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Colón c. Dep. Morón, a las 17.00 horas (TV)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Jorge Etem

Ctral. Norte (Salta) c. Chacarita Juniors, a las 17.00 horas en estadio Padre E. Martearena

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Francisco Gugliotta

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

G. y Esgrima (J.) c. Agropecuario Arg., a las 18.00 horas

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Nelson Bejas