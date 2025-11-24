Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti como ministro de Defensa: "Es una provocación"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló que “las políticas de Estado las deben manejar los civiles”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , criticó la designación como ministro de Defensa del teniente general Carlos Presti , y afirmó que es una “provocación” del Gobierno que debe impedirse . “Es iniciar una situación de violencia en la sociedad, ya sabemos la vida que tuvo la Argentina con Golpes de Estado, con dictaduras”.

Carlotto sostuvo: “Esta idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación, es ponerlo en un lugar que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso y segundo que no lo sabe hacer”.

La dirigente, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, expresó que con medidas de este tipo el Gobierno “está mortificando al país con ideas extrañas y tenemos la obligación de impedírselo”.

“El que tiene vocación militar que esté en esa vocación y que cumpla con la obligación de defender y defendernos, pero las políticas de Estado las manejan los civiles. Estos son inventos que destruyen la identidad. Van cambiando lo que ya es historia para hacer una historia nueva que no sirve para nada o es peligrosa”, subrayó.

Carlotto aseveró: “No podemos vivir los ciudadanos esperando qué va a hacer hoy el Presidente”, y rechazó que “haga los disparates que hace y uno tenga que todos los días vivir una humillación permanente”.