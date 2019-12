El expresidente de Bolivia Evo Morales llegó hoy a la Argentina en avión tras su estancia en México, posterior a su derrocamiento, y se le concedió asilo político, informó el canciller Felipe Solá.

Morales llegó acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller Diego Pary Rodríguez, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA José Alberto Gonzáles, dijo Solá al canal TN.