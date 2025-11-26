Uno Santa Fe | El País | fentanilo

Fentanilo contaminado: el ministro Lugones faltará, otra vez, a la comisión de Diputados este miércoles

El funcionario fue citado hoy desde las 9 pero no participará. Tampoco había confirmación de asistencia de la titular de la Anmat, Agustina Bisio

26 de noviembre 2025 · 08:03hs
Más de 154.000 ampollas de fentanilo contaminado había en circulación

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación del Fentanilo Contaminado de Diputados volverá a reunirse este miércoles, en una convocatoria prevista para las 9. El ministro de Salud, Mario Lugones, fue invitado, pero no participará del encuentro. Tampoco había confirmación de asistencia de la titular de la Anmat, Agustina Bisio.

Presidida por la diputada socialista Mónica Fein (Encuentro Federal), la comisión tiene previsto realizar un último encuentro la semana próxima para cerrar y dictaminar el informe final.

Según informaron fuentes legislativas a la agencia Noticias Argentinas, en los próximos días se continuará ajustando el texto con aportes de los distintos bloques.

La investigación parlamentaria avanza en paralelo al proceso judicial que intenta establecer responsabilidades por la crisis sanitaria derivada del consumo de fentanilo contaminado.

Hasta el momento, la Justicia contabiliza 124 fallecimientos, aunque el número definitivo –incluyendo víctimas fatales y no fatales– se conocerá antes del inicio de la feria judicial, que se extenderá del 26 de diciembre al 31 de enero de 2026.

Circularon más de 154.000 ampollas de fentanilo contaminado

La semana pasada, el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, expuso ante la comisión y confirmó que, tras un estudio de trazabilidad, se detectó la circulación de más de 154.000 ampollas adulteradas.

Además, detalló que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa) retuvo siete lotes de ampollas sospechados de contaminación, de los cuales dos dieron resultado positivo tras los análisis.

“Tenemos el deber de dar respuesta por este suceso, por muchos motivos, porque esto que ocurrió no debió haber ocurrido”, remarcó el magistrado durante su intervención.

fentanilo Diputados ampollas Anmat
