Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Este miércoles por la noche se jugarán las dos semifinales del Torneo Clausura de Primera A de Liga Santafesina. También quedaron diagramados otros estamentos

Este miércoles en el Portón del Norte y en Santo Tomé se disputarán las Semifinales de la Copa Isósceles de la élite de la Liga Santafesina: El Conquistador recibe al Sabalero y el Tatengue será anfitrión del Matador . Esto se debe a que los dos equipos de la ciudad de San Justo están jugando el Torneo Regional Federal Amateur.

A partir de las 21, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Unión de Santa Fe jugará frente a Sanjustino con el arbitraje de Maximiliano Moya. El Tate viene de imponerse a Independiente de Santo Tomé en cuartos de final por 4 a 2 en la definición por penales tras haber igualado 1 a 1.

En el caso de Sanjustino, viene de imponerse por 2 a 0 a Ciclón Racing en el predio liguista, mientras que el pasado domingo, por la zona 9 de la región Litoral Sur, superó en el Coloso del Oeste por 4 a 0 a Alumni de Laguna Paiva. El próximo domingo, en la sexta fecha de la fase de grupos, el Matador visitará a Central San Javier.

En el Mercedes Alesso de Bieler, a partir de las 21, Colón de San Justo se medirá con Colón de Santa Fe con el referato de Carlos Córdoba. El Conquistador viene de imponerse por la mínima diferencia a Ateneo Inmaculada, y de ganar por el Regional Amateur superó a Central San Javier por 4 a 2. En el caso del Sabalero, en el cruce de cuartos de final doblegó a Sportivo Guadalupe por 4 a 1.

Cronograma de varias competencias de Liga Santafesina

Este viernes en Cabaña Leiva comenzarán a desarrollarse las Semifinales de los Playoffs del Clausura Norberto Serenotti de la División Reserva serie que culminará el sábado en el predio del Sabalero. El viernes 28 a las 16.30, La Salle Jobson jugará con Cosmos, y el sábado 29, a las 16.30, en el predio 4 de Junio, Colón de Santa Fe se medirá con Nacional.

En relación al Torneo Clausura de Primera B Griselda Weimer, el próximo sábado se definirá el campeón. El cruce lo protagonizarán el Turquesa y el Bancario luego de haber dejado en el camino a Santa Rosa y Las Flores, respectivamente. A partir de las 16, en el predio Nery Pumpido, se medirán Nuevo Horizonte con Banco Provincial con el arbitraje de Nicolás Mottier.

En cuanto al Torneo Femenino de Primera B, Clausura Luciana Nieres, luego de la vibrante definición por los dos ascensos en la última fecha del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina, donde Coliseo y Los Cholitos obtuvieron el boleto a la A, se viene el partido desempate para ver quién conquistará el certamen. El jueves 27, en el predio Nery Pumpido, a partir de las 21, Coliseo jugará con Los Cholitos con el arbitraje de Noelia Miño.

Por otro lado, el próximo viernes se bajará el telón del torneo Clausura 2025 del fútbol de salón de la Liga Santafesina: En Ruperto Godoy al 1231, Villa Dora será anfitrión de Dos Banderas en la gran Final del certamen, justamente la que enfrentará a los mejores de la Fase Regular. A las 21.30, en el estadio 16 de abril, Villa Dora jugará con Dos Banderas con el arbitraje de Leandro Vivas.