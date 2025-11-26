Uno Santa Fe | El País | feriados

Feriados: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Luego del fin de semana largo de noviembre, los argentinos comienzan a planificar las fechas que dispondrán de feriados en el próximo año

26 de noviembre 2025 · 08:18hs
Feriados: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

A medida que se acerca el cierre de 2025 crece la expectativa por el calendario de feriados del próximo año, una referencia clave para planificar vacaciones, organizar descansos, definir viajes y proyectar la actividad del sector turístico, que depende de estas fechas para anticipar movimientos de temporada.

santafesinos Playa del Carmen santafesinos vacaciones invierno.jpg

Contar con el detalle del calendario laboral 2026 resulta indispensable para las empresas y sus trabajadores. El esquema cuenta con feriados inamovibles, trasladables y días no laborables, lo que permite identificar fines de semana largos y ajustar la planificación anual.

Cuáles son los feriados inamovibles de 2026

Los feriados inamovibles se cumplen exactamente en la fecha establecida, independientemente del día de la semana en que caigan. Para los trabajadores registrados implica descanso obligatorio, y para quienes deben cumplir tareas durante esas jornadas, la legislación establece una remuneración especial.

En estas próximas semanas, el Poder Ejecutivo publicará el calendario completo, que incluirá los feriados turísticos y los distintos fines de semana largos.

A continuación, los feriados nacionales inamovibles de 2026

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo

  • Lunes 16 de febrero y martes 17 de febrero: Carnaval

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Cuáles son los feriados trasladables de 2026

Los feriados trasladables pueden moverse al lunes previo o posterior, lo que habilita fines de semana largos. Estas modificaciones suelen impactar en el turismo, la actividad comercial y la organización del trabajo, por lo que son especialmente observadas por empresas y viajeros.

A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables cada empleador puede decidir si se trabaja o no. En estos casos, tampoco corresponde el pago doble en caso de prestar tareas durante esa jornada. Estos todavía no están confirmados. En 2025 hubo tres días no laborables con fines turísticos, por lo que espera que se repitan para el próximo año.

A continuación, los feriados trasladables para 2026:

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

