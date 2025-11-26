Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe-Coronda

Lemaire, uno de los grandes candidatos en la Santa Fe-Coronda para aficionados

El nadador corondino Bruno Lemaire será uno de los grandes protagonistas que participarán de la 1ª edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

26 de noviembre 2025
Bruno Lemaire estará presente en la primera Santa Fe-Coronda para aficionados.

A días del histórico debut de la Santa Fe–Coronda para Aficionados, todas las miradas comienzan a posarse en uno de los participantes más destacados que tendrá esta primera ventana: el corondino Bruno Lemaire, uno de los grandes protagonistas del próximo sábado 29 de noviembre.

Bruno Lemaire es uno de los grandes candidatos

Si bien esta edición para aficionados no es competitiva, es innegable que la presencia de nadadores con trayectoria aporta un condimento especial. Muchos referentes de las aguas abiertas que han participado en la maratón profesional también dirán presente, aunque la mayoría lo hará en equipos de postas. Lemaire, en cambio, afrontará el desafío de manera individual.

Su antecedente más reciente no hace más que aumentar la expectativa: ganó la Maratón del Thompson, en Paraná, nadando 8 kilómetros en apenas 50 minutos, adjudicándose una competencia con más de 130 participantes.

Lemaire también cuenta con historia dentro de la Santa Fe–Coronda. En 2013 completó la tradicional maratón internacional, finalizando en el puesto 15 en una carrera que consagró al italiano Simone Ercoli.

En 2019, su carrera alcanzó un punto trascendental: representó a la Argentina en los Juegos Parapanamericanos de Lima, donde obtuvo medalla de bronce en los 100 metros libre categoría S10, consolidándose como uno de los nadadores adaptados más destacados del país.

Criado literalmente en el río Coronda, Bruno lleva en el cuerpo y en la memoria cada curva del recorrido. Hoy vuelve a ponerse a prueba, acompañado por amigos y compañeros del agua de toda la región, entre ellos el equipo Los Pangolines, que competirá el 6 de diciembre.

Con semejante trayectoria, estado de forma y conocimiento del río, Lemaire aparece —al menos en lo simbólico— como el principal candidato a tocar primero el pontón de llegada en su propia ciudad.

¿Volverá Bruno Lemaire a escribir historia en las aguas que lo vieron nacer? La respuesta llegarán el 29 de noviembre, cuando se abra por primera vez el telón de la Santa Fe–Coronda de Aficionados y una nueva página empiece a escribirse en la más linda del mundo.

